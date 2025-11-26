Hà Nội

Sống Khỏe

Lọc máu liên tục cứu trẻ sơ sinh sốc nhiễm khuẩn do thủng ruột, viêm phúc mạc

Bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc rất nặng do thủng ruột phân trào ra ổ bụng, các xét nghiệm về Bilan nhiễm trùng tăng rất cao.

Thúy Nga

Theo đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng tiếp nhận 1 ca bệnh trẻ sơ sinh đủ tháng, cân nặng sau sinh 3kg, vào viện lúc 3 ngày tuổi với tình trạng bụng chướng căng, bú kém và li bì vào viện trẻ được chẩn đoán Suy hô hấp độ III/ Sốc nhiễm trùng/- nhiễm độc/Viêm phúc mạc do thủng ruột.

Tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, trẻ được cấp cứu đặt nội khí quản, hô hấp hỗ trợ bằng thở máy, đặt tĩnh mạch trung tâm, dùng thuốc vận mạch trợ tim, đặt động mạch theo dõi huyết áp liên tục làm các xét nghiệm.

Bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc rất nặng do thủng ruột phân trào ra ổ bụng, các xét nghiệm về Bilan nhiễm trùng tăng rất cao.

Sau khi được hồi sức tích cực bằng bù dịch và thuốc vận mạch huyết động trẻ dần ổn hơn, trẻ được mổ cấp cứu. Sau mổ tiên lượng tình trạng của trẻ rất nặng, đáp ứng với các thuốc trợ tim mạch với liều cao, nguy cơ tử vong rất cao.

Đánh giá ca bệnh, trước đây tình trạng này khó có thể đảo ngược, tuy nhiên với quyết tâm cao độ ứng dụng khoa học kỹ thuật mới để cứu sống cháu bé, các y bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đã tiến hành lọc máu liên tục cho trẻ.

viem-phuc-mac-so-sinh.jpg
Lọc máu liên tục cứu trẻ sơ sinh sốc nhiễm khuẩn do thủng ruột viêm phúc mạc.

Tuy nhiên, việc đặt Catheter lọc máu liên tục rất khó khăn vì trên bệnh nhi là trẻ sơ sinh cân nặng thấp (so với catheter lọc máu). Với quyết tâm các bác sĩ đã đặt theo đường tĩnh mạch rốn do bệnh nhi mổ mở theo đường trắng giữa trên và dưới rốn nên việc luồn catheter phải cần kỹ năng và kiên trì.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, chỉ sau vài giờ lọc máu các thuốc trợ tim mạch đã giảm dần và 24 giờ tiến hành lọc máu chỉ số nhiễm trùng của trẻ đã giảm một nửa và không phải sử dụng thuốc trợ tim. Bệnh nhi được dừng lọc máu sau 48h.

Với sự kết hợp giữa bác sĩ ngoại khoa chuyên về tiêu hoá và bác sĩ hồi sức cùng với trang thiết bị hiện đại áp dụng vào quá trình chẩn đoán, điều trị, đã làm cứu sống bệnh nhi.

Sau 2 tuần điều trị, trẻ đã bú tốt, phản xạ sơ sinh tốt, tăng cân tốt với cân nặng hiện tại 3,3kg. Nhìn những niềm vui trong mắt gia đình cháu bé khi xuất viện là niềm hạnh phúc của tất cả nhân viên khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

