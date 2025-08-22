Hà Nội

Sống Khỏe

Loạt bệnh viện ở Hà Nội đổi tên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4318/QĐ-UBND, chính thức đổi tên 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Bình Nguyên

Cụ thể, theo Quyết định số 4318/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2025, 13 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế sẽ được đổi tên, như sau:

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm được đổi thành Bệnh viện đa khoa Gia Lâm; Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thành Bệnh viện đa khoa Ba Vì; Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất thành Bệnh viện đa khoa Thạch Thất; Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai thành Bệnh viện đa khoa Quốc Oai.

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thành Bệnh viện đa khoa Đan Phượng; Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức thành Bệnh viện đa khoa Hoài Đức; Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ thành Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ.

Hà Nội đổi tên 13 Bệnh viện trực thuộc. (Ảnh: HanoiGov)

Hà Nội đổi tên 13 Bệnh viện trực thuộc. (Ảnh: HanoiGov)

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai thành Bệnh viện đa khoa Thanh Oai; Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức thành Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức; Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín thành Bệnh viện đa khoa Thường Tín.

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên thành Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên; Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh thành Bệnh viện đa khoa Mê Linh và Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ thành Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Như vậy, đối với các bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã trước đây vẫn duy trì hoạt động, không có sự thay đổi về mặt nhiệm vụ, mà chỉ có thể thay đổi về tên gọi để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, địa giới hành chính mới.

1.png
Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã trước đây vẫn duy trì hoạt động, không có sự thay đổi về mặt nhiệm vụ/ Ảnh hanoi.gov.vn

Trước đó, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có 19 trong tổng số 42 bệnh viện công lập hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, góp phần thay đổi căn bản cách thức quản lý và vận hành trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Các đơn vị đã hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, gồm: Đa khoa Xanh Pôn, Phụ sản Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Đa khoa Đông Anh, Đa khoa Vân Đình, Nhi Hà Nội, Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

UBND TP HCM cũng đã ban hành quyết định, chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TP HCM (mới). Trong đó, khu vực TP HCM (trước đây) có 17 bệnh viện, Bình Dương (trước đây) có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) có 6 bệnh viện. Tất cả bệnh viện đều trực thuộc Sở Y tế TP HCM.

