Loài ong đỏm dáng nhất thế giới, đẹp gây mê

Giải mã

Loài ong đỏm dáng nhất thế giới, đẹp gây mê

Ong phong lan được mệnh danh là “hoa hậu” của thế giới côn trùng, với đôi cánh ánh kim rực rỡ hiếm thấy khiến giới khoa học và nhiếp ảnh gia mê mẩn.

Có khoảng 200 loài ong phong lan được tìm thấy ở ở Nam Mỹ và Trung Mỹ
Ong phong lan rất dễ phân biệt bởi chúng có lưỡi dài và mỏng, gấp đôi chiều dài cơ thể
Chiếc lưỡi dài này đã giúp chúng dễ dàng lấy mật và phấn hoa trong các bông hoa
Tuy nhiên, loài ong phong lan không hề tạo ra mật ong
Trong khi con cái thu thập phấn hoa và mật hoa làm thức ăn thì ong đực thu thập phấn hoa và tạo ra những loài "nước hoa" độc đáo của riêng chúng
Những con non sẽ rời tổ, bắt đầu cuộc sống tự lập ngay sau khi nở và chúng không bao giờ quay lại
Chính bởi vậy, ong phong lan không chỉ là loài sở hữu vẻ ngoài bắt mắt mà chúng còn là một loài côn trùng vô cùng thơm tho.
Theo P.V/ANTĐ
