Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài mèo cổ đại cực đáng sợ, hạ gục cả voi ma mút

Giải mã

Loài mèo cổ đại cực đáng sợ, hạ gục cả voi ma mút

Là một trong những kẻ săn mồi hiệu quả nhất thời tiền sử, Homotherium từng lang thang khắp Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong Kỷ Băng Hà,

T.B (tổng hợp)
Khác với hổ răng kiếm nổi tiếng. Homotherium có răng nanh ngắn hơn nhưng cực sắc, thích hợp cho việc cắt nhanh thịt con mồi. Ảnh: Pinterest.
Khác với hổ răng kiếm nổi tiếng. Homotherium có răng nanh ngắn hơn nhưng cực sắc, thích hợp cho việc cắt nhanh thịt con mồi. Ảnh: Pinterest.
Có dáng đi giống báo hơn sư tử. Thân hình thon dài và chân trước cao khiến chúng di chuyển nhanh nhẹn trên thảo nguyên lạnh. Ảnh: Pinterest.
Có dáng đi giống báo hơn sư tử. Thân hình thon dài và chân trước cao khiến chúng di chuyển nhanh nhẹn trên thảo nguyên lạnh. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi theo bầy. Bằng chứng hóa thạch cho thấy Homotherium có thể sống theo nhóm và phối hợp săn mồi như sư tử ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Săn mồi theo bầy. Bằng chứng hóa thạch cho thấy Homotherium có thể sống theo nhóm và phối hợp săn mồi như sư tử ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Từng săn cả voi ma mút. Dấu tích răng cho thấy chúng có thể tấn công những con voi ma mút trẻ hoặc yếu trong bầy. Ảnh: Pinterest.
Từng săn cả voi ma mút. Dấu tích răng cho thấy chúng có thể tấn công những con voi ma mút trẻ hoặc yếu trong bầy. Ảnh: Pinterest.
Có não phát triển hơn họ hàng. So với nhiều loài mèo tiền sử khác, Homotherium có dung tích não lớn hơn, phản ánh khả năng săn mồi thông minh. Ảnh: Pinterest.
Có não phát triển hơn họ hàng. So với nhiều loài mèo tiền sử khác, Homotherium có dung tích não lớn hơn, phản ánh khả năng săn mồi thông minh. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi với môi trường băng giá. Homotherium có lớp lông dày và cơ thể chịu lạnh tốt, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi với môi trường băng giá. Homotherium có lớp lông dày và cơ thể chịu lạnh tốt, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Bị tuyệt chủng cách đây khoảng 10.000 năm. Nguyên nhân có thể do biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh với con người cổ. Ảnh: Pinterest.
Bị tuyệt chủng cách đây khoảng 10.000 năm. Nguyên nhân có thể do biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh với con người cổ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Loài mèo cổ đại săn mồi hiệu quả #Homotherium trong Kỷ Băng Hà #Chiến thuật săn bầy và săn voi ma mút #Đặc điểm sinh học và thích nghi môi trường #Nguyên nhân tuyệt chủng của Homotherium

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT