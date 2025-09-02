Loại cá thơm như dứa, hơn nửa triệu đồng/kg vẫn được "săn lùng"

Với hương vị thơm ngon, thịt ngọt béo và giá trị dinh dưỡng cao, cá dứa ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước săn đón.