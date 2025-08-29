[INFOGRAPHIC] 3 loại "cá tiến vua" giá tiền triệu ở Việt Nam

Ở Việt Nam, các loại cá tiến vua thường quý hiếm, được xếp vào hàng đặc sản cao cấp, giá bán đắt đỏ.
Lexus vừa công bố dải sản phẩm NX 2026 tại thị trường Mỹ với một thay đổi đáng chú ý: phiên bản NX 250 chính thức bị khai tử, đi kèm giá bán khởi điểm cao hơn.
Doanh nghiệp có vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng thương mại vốn từ 50.000 tỷ đồng được xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng.
Giá xăng 29/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 29/8, cả thế giới và trong nước vững trên nền giá cao, vàng SJC có thể chạm 129 triệu đồng/lượng.
Nhộng sâu muồng được ví như "tôm rừng" hay "lộc trời ban" ở Tây Nguyên, có vị béo ngậy, bùi bùi, ngọt nước, thơm ngon.
Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay, cao nhất gần 500 đồng/lít sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Hoàng tử Brunei Abdul Mateen được cho sẽ kế thừa gia sản lên tới 28 tỷ USD từ vua cha.
Với độ quý hiếm và ngày càng thu hút giới sưu tầm, giá trị của kim cương hồng cũng tăng đều đặn theo thời gian.
Giá xăng 28/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 28/8, ghi nhận thị trường trong nước tiếp tục tăng, ngược chiều thế giới.
Dù được quảng cáo với những lời có cánh, vừa hiện đại, tiện dụng nhưng thực tế, không ít món đồ theo xu hướng không mang đến trải nghiệm như mong đợi.
Từ loài chống đói của người dân địa phương, cá chành dục trở thành đặc sản đắt đỏ, ít ai có cơ hội được thưởng thức.
Tại Giải thưởng Kiến trúc & Thiết kế Châu Á 2025 (Asia Architecture Design Awards 2025- AADA 2025) gần đây, Masterise Homes đã ghi dấu ấn đậm nét khi mang về chiến thắng kép cho hai dự án: The Centric tại Hải Phòng và The Rivus tại TP.HCM.
Loại gỗ này có tốc độ sinh trưởng chậm, phải mất hàng trăm năm mới thu hoạch được, mùi thơm dễ chịu, khả năng chịu lực tốt và không bị mối mọt hay cong vênh.
Giá xăng 27/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 27/8, ghi nhận vàng SJC tiến sát kỷ lục mới, vàng thế giới cũng tăng mạnh.
Trước ngày iPhone 17 ra mắt, nhiều mẫu iPhone đời cũ giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm.
Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.
Từ cây dại mọc bờ rào xưa không ai ngó ngàng, nay cây sọ chó thành đặc sản nổi tiếng trong nhà hàng được ưa chuộng, 800.000đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 26/8 dự kiến trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao, SJC lập đỉnh mới.