Lỗ hổng nào khiến bảo tàng danh giá nhất thế giới bị xâm phạm?

Vụ cướp ở Bảo tàng Louvre cho thấy: Không một hệ thống an ninh nào, dù tinh vi đến đâu, có thể hoàn toàn miễn nhiễm trước sự táo bạo và tính toán của tội phạm.

Ngày 19/10/2025, giữa lúc hàng nghìn du khách đang chen chúc bên trong bảo tàng Louvre – biểu tượng văn hóa của nước Pháp – một vụ cướp táo tợn đã diễn ra ngay giữa ban ngày, phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại trong hệ thống an ninh của bảo tàng được xem là kiên cố nhất thế giới. Chỉ trong vỏn vẹn bảy phút, bốn nghi phạm đã đột nhập, phá tủ trưng bày và mang đi nhiều món trang sức hoàng gia vô giá mà không gặp bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào.

Sự táo bạo của vụ cướp khiến dư luận đặt ra câu hỏi: vì sao một trong những bảo tàng an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới lại bị xâm nhập dễ dàng đến vậy? Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là sự chênh lệch giữa hệ thống bảo vệ hiện đại và phản ứng thực tế của con người.

Một nhân viên pháp y đang kiểm tra cửa sổ và ban công bị cắt của một phòng trưng bày tại bảo tàng Louvre. Ảnh: Getty Images.

Thứ nhất, khung giờ vụ việc diễn ra chính là thời điểm đông khách nhất trong ngày. Khi hàng nghìn người đang ra vào bảo tàng, việc phát hiện hành vi bất thường trở nên khó khăn hơn. Hệ thống camera giám sát tuy bao phủ toàn khu vực, nhưng việc nhận diện tức thì trong dòng người đông đúc là điều gần như bất khả thi. Những kẻ cướp đã khôn khéo chọn đúng thời điểm hỗn loạn nhất để hành động.

Thứ hai, các nghi phạm tận dụng yếu tố “ngụy trang hợp pháp”. Việc mặc áo phản quang – biểu tượng của nhân viên kỹ thuật – giúp chúng không bị nghi ngờ khi sử dụng thang nâng tiếp cận tầng hai. Trong môi trường thường xuyên có hoạt động bảo trì, việc thấy người lạ trong đồng phục công nhân không phải là cảnh tượng hiếm gặp. Đây là một kẽ hở tâm lý trong khâu kiểm soát mà đội an ninh khó có thể phát hiện kịp thời.

Thứ ba, cấu trúc kiến trúc cổ điển của Louvre chính là điểm yếu tiềm ẩn. Dù được trang bị hiện đại, phần lớn tòa nhà vẫn giữ nguyên thiết kế từ thế kỷ 17–18. Nhiều khu vực bên ngoài, như ban công hoặc cửa sổ cao, không thể lắp cảm biến chuyển động hoặc hệ thống báo động theo tiêu chuẩn mới mà không làm ảnh hưởng đến giá trị lịch sử của công trình. Kẻ trộm đã tận dụng chính “vẻ đẹp cổ kính” ấy để xâm nhập qua một vị trí ít được bảo vệ nhất.

Thứ tư, phản ứng chậm của lực lượng bảo vệ tại chỗ cũng là yếu tố then chốt. Dù được đào tạo chuyên nghiệp, nhân viên an ninh không được trang bị vũ khí sát thương, và quy trình đối phó với tội phạm vũ trang đòi hỏi phải tuân thủ các bước báo động nghiêm ngặt. Trong bảy phút ngắn ngủi, mọi phản ứng đều bị giới hạn bởi thủ tục và tâm lý sợ gây hoảng loạn cho khách tham quan.

Ngoài ra, các nhà phân tích an ninh còn cho rằng vụ cướp cho thấy khả năng trinh sát kỹ lưỡng trước đó. Những kẻ tấn công dường như nắm rõ sơ đồ khu vực, vị trí camera, thời điểm ít bảo vệ tuần tra, và lối thoát ra dọc theo sông Seine. Điều này đặt ra nghi vấn về việc có người trong nội bộ cung cấp thông tin, hoặc ít nhất là có sự quan sát kéo dài trước khi hành động.

Sau vụ việc, chính quyền Pháp đã yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống bảo vệ của Louvre, đồng thời tăng cường lực lượng phản ứng nhanh quanh khu vực trung tâm Paris. Bảo tàng cũng tuyên bố tạm thời đóng cửa Phòng trưng bày Apollo để phục vụ điều tra, đồng thời hợp tác với Interpol nhằm truy tìm những món trang sức bị đánh cắp.

Vụ cướp ngày 19/10/2025 là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: không một hệ thống an ninh nào, dù tinh vi đến đâu, có thể hoàn toàn miễn nhiễm trước sự táo bạo và tính toán của tội phạm. Với Louvre – biểu tượng vĩnh cửu của văn minh nhân loại – mỗi vụ xâm phạm không chỉ là mất mát vật chất, mà còn là đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của cả nền văn hóa châu Âu.