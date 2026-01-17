Hà Nội

Xã hội

Khai trừ Đảng hai cựu cán bộ y tế do vi phạm đấu thầu

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định khai trừ khỏi Đảng hai cựu cán bộ y tế do có vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bảo Giang

Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBKT đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (cũ) và ông Đinh Thế Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận (cũ).

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cũ.

UBKT Tỉnh ủy xác định, trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, hai cá nhân trên đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thành và ông Đinh Thế Hùng.

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan chức năng liên quan tiếp tục rà soát, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét vi phạm của ông Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Trọng (cũ).

UBKT Tỉnh ủy xác định, ông Nguyễn Xuân Vinh thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND huyện phê duyệt quyết toán hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư trung tâm hành chính Nam sông Đa Nhim không đúng quy định.

Tuy nhiên, do hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật đối với trường hợp này.

#Khai trừ đảng cán bộ y tế #Vi phạm quy định đấu thầu #Kỷ luật đảng lãnh đạo y tế #Sai phạm trong quản lý y tế #Kiểm tra #xử lý vi phạm đảng viên

