Kinh doanh

Lộ diện chiếc bồn cầu vàng nguyên khối được định giá hơn 200 tỷ đồng

Chiếc bồn cầu sắp được bán đấu giá làm bằng vàng 18 carat, nặng hơn 101kg và hoàn toàn có thể sử dụng được.

Hoàng Minh (theo CNN)

Ngày 31/10, Sotheby's thông báo đấu giá chiếc bồn cầu vàng nguyên khối, một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Ý Maurizio Cattelan mang tên America.

Chiếc bồn cầu được làm bằng vàng 18 carat, nặng hơn 101kg. Điều đặc biệt là nhà vệ sinh hoàn toàn có thể sử dụng được.

bon-cau1.jpg

Thông thường, các cuộc đấu giá sẽ có giá khởi điểm cố định, được quyết định bởi một số yếu tố thị trường cũng như số lượng bán ra cao và thấp. Tuy nhiên, giá trị của America sẽ được đánh giá bằng vàng theo đúng nghĩa đen.

Do đó, con số khởi điểm sẽ là giá trị vốn có của chiếc bồn cầu, dao động theo thị trường vàng cho đến khi bắt đầu đấu giá. Mức giá khởi điểm khoảng 10 triệu USD (tương đương 263 tỷ đồng) theo giá trị hiện tại, cộng với bất kỳ giá trị nào mà các nhà sưu tầm cho là đúng. Chính vì vậy, đây được mệnh danh là chiếc bồn cầu đắt nhất thế giới.

Ông David Galperin, Giám đốc mảng nghệ thuật đương đại của Sotheby’s cho rằng: "Việc định giá dựa trên giá vàng chính là cách chúng tôi muốn nhấn mạnh bản chất khái niệm của tác phẩm. Đây vốn là sự khác biệt giữa giá trị vật chất và giá trị nghệ thuật".

bon-cau2.jpg
Tác phẩm "America" ​​tại địa điểm ban đầu là Bảo tàng Guggenheim. Ảnh: Getty

David Galperin cho biết, tác phẩm bồn cầu bằng vàng là sự đối trọng hoàn hảo với một tác phẩm khác của Cattelan từng gây xôn xao giới yêu nghệ thuật thời gian qua. Đó là tác phẩm một quả chuối dán tường với tên gọi Comedian, được bán với giá 6,24 triệu USD tại Sotheby’s vào mùa thu năm 2024.

Ông Galperin đánh giá chiếc bồn cầu vàng là một trong những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của thế kỷ 21, có mối liên hệ trực tiếp với những cột mốc của nghệ thuật hiện đại.

Trong khi đó, nghệ sĩ Cattelan, người tạo ra chiếc bồn cầu vàng, cho biết, thông qua tác phẩm của mình, ông muốn châm biếm sự xa hoa quá mức của giới siêu giàu.

America có hai phiên bản được hoàn thành vào năm 2016. Phiên bản đang rao bán thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm ẩn danh từ năm 2017, phiên bản còn lại từng gây chú ý khi được đặt ngay trong phòng tắm của Bảo tàng Guggenheim (New York). Tại đây, hơn 100.000 du khách đã xếp hàng để được “tương tác” với chiếc bồn cầu vàng.

