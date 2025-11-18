Hà Nội

Bom lượn mới của Nga dùng động cơ phản lực tuabin Trung Quốc

Quân sự

Bom lượn mới của Nga dùng động cơ phản lực tuabin Trung Quốc

Động cơ phản lực tua bin Trung Quốc được tìm thấy trong đống đổ nát quả bom lượn của Nga, cho thấy Nga đang tích hợp hệ thống đẩy thương mại để mở rộng tầm bắn.

Thiên Đăng
Theo đó, động cơ phản lực tuabin SW800Pro-Y do Trung Quốc sản xuất đã được tìm thấy trong đống đổ nát của một quả bom lượn tên là UMPB-5R của Nga, nó được sử dụng trong một cuộc tấn công gần Lozova. Ảnh: @united24media.
Điều này cho thấy rằng, Nga đang tích cực cải tiến các loại đạn dược thả từ trên không để mở rộng tầm bắn xa. Ảnh: @united24media.
Phát hiện này được tạp chí Militarnyi báo cáo lần đầu tiên. Theo Tạp chí Militarnyi dẫn tin, các chuyên gia Ukraine xác định động cơ được thu hồi được là Swiwin SW800Pro-Y, một loại động cơ phản lực tua bin nhỏ do công ty Swiwin của Trung Quốc sản xuất. Ảnh: @united24media.
Động cơ này nặng khoảng 10 kg, được bán trên thị trường để sử dụng trên máy bay mô hình cỡ lớn và máy bay không người lái. Ảnh: @united24media.
Swiwin SW800Pro-Y cung cấp lực đẩy lên đến 80 kgf ở tốc độ 65.000 vòng/phút và có sẵn thông qua các nền tảng bán hàng dân dụng. Ảnh: @united24media.
Trong phát hiện mới nhất, động cơ Swiwin SW800Pro-Y được tích hợp vào quả bom lượn UMPB-5R của Nga. Động cơ này được tìm thấy trong số những gì còn sót lại của một quả bom rơi xuống lãnh thổ Ukraine. Ảnh: @united24media.
Còn UMPB-5R là một loại bom lượn có cánh, được cho là đã bay được hơn 130 km trước khi va chạm, cho thấy khả năng đẩy được cải thiện vượt trội so với các biến thể bom trước đây của Nga. Ảnh: @ The Kyiv Independent.
Thực tế, động cơ siêu nhỏ của Swiwin đã từng xuất hiện trong các thiết kế vũ khí của Nga. Động cơ của công ty này trước đây đã được sử dụng trên S8000 "Banderol" — một tên lửa hành trình tự chế được chế tạo dựa trên các bộ phận máy bay mô hình và được quân đội Nga sử dụng trước đó trong chiến tranh. Ảnh: @ The Kyiv Independent.
Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và khả năng thương mại hóa của động cơ SW800Pro-Y khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các loại đạn một chiều và bom hàng không cải tiến. Ảnh: @ The Kyiv Independent.
Việc bổ sung động cơ phản lực cho UMPB-5R cho phép máy bay Nga phóng bom từ khoảng cách xa hơn nhiều, nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của hầu hết các hệ thống phòng không và khu vực tuần tra của máy bay chiến đấu Ukraine. Ảnh: @ The Kyiv Independent.
Chiến thuật này phù hợp với xu hướng chuyển dịch rộng rãi của Nga sang tấn công từ xa, nhắm vào các khu vực hậu phương, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng năng lượng với rủi ro tối thiểu cho máy bay. Ảnh: @ The Kyiv Independent.
Thiên Đăng
Defence Blog
