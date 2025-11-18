Bom lượn mới của Nga dùng động cơ phản lực tuabin Trung Quốc

Động cơ phản lực tua bin Trung Quốc được tìm thấy trong đống đổ nát quả bom lượn của Nga, cho thấy Nga đang tích hợp hệ thống đẩy thương mại để mở rộng tầm bắn.
Cách trung tâm Ninh Bình khoảng 10 km, Cố Viên Lầu như một “ngôi làng Việt cổ thu nhỏ”, đưa du khách về với không gian làng quê thanh bình xưa cũ.
Hàng chục sinh viên tại nhóm SKY thừa nhận dùng ChatGPT trong kỳ thi, buộc nhà trường phải xử lý nghiêm.
Nữ tài xế Trung Quốc Chequan Xiaoqiao thu hút sự quan tâm với các nội dung như bảo dưỡng hay khắc phục lỗi ôtô.
Đăng xuất Zalo trên máy tính công cộng không đủ an toàn, người dùng cần thêm bước bảo mật để tránh rủi ro.
Vườn quốc gia Tongariro (New Zealand) nổi bật với phong cảnh siêu thực và lịch sử văn hóa bản địa sâu sắc, là một địa điểm vừa linh thiêng vừa kỳ vĩ.
Temnodontosaurus là một trong những biểu tượng sinh học của đại dương kỷ Jura, nổi bật bởi kích thước khổng lồ và khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.
Sau thảm họa Chernobyl năm 1986, bệnh viện Pripyat tiếp nhận nhiều người bị phơi nhiễm với mức độ phóng xạ nguy hiểm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.
Từng là loài cá nước ngọt xuất hiện dày đặc ở kênh rạch miền Tây, cá mãng cầu đang trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng.
Lee Joo Young không chỉ là một cái tên nổi bật trong giới siêu giàu Hàn Quốc mà còn là biểu tượng của nhan sắc, trí tuệ và phong cách thời trang đỉnh cao.
Trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây, diễn viên Hương Giang gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung sau 9 tháng sinh con.
Ducati xác nhận kế hoạch sản xuất mẫu môtô địa hình Desmo450 Enduro hợp pháp để lưu thông trên đường phố, dự kiến có mặt tại các đại lý từ tháng 7/2026.
Bên cạnh công việc thường ngày là chăm sóc bệnh nhân, Loan Barbie còn rất đam mê thể thao và nhanh chóng bị mê hoặc bởi pickleball và đặc biệt là chạy bộ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có thể đạt được thành tựu sớm, chi tiêu rộng rãi nhờ tài chính sung túc.
Nhà mới của Lê Bống được bài trí hiện đại, sử dụng nội thất đồng bộ với hệ tủ bếp màu trắng gọn gàng, tối giản nhưng vẫn đầy đủ công năng.
Không chỉ thăng hạng nhan sắc, Trương Quỳnh Anh còn gây chú ý bởi nền tảng tài chính vững vàng, đủ để mang đến cho con trai cuộc sống đầy đủ.
Với hàm lượng vitamin cao, ngồng tỏi giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa và làm chậm quá trình lão hóa.
Thường xuyên lên hình với phong cách “nàng thơ xứ Hàn”, hot girl Yuju bỗng chốc xuất hiện với những bộ bikini.
Các nhà khảo cổ bất ngờ tìm thấy tàn tích cung điện Maya cổ đại tại Mexico, hé lộ dấu vết cho thấy nơi đây từng là trung tâm sinh hoạt của tầng lớp quý tộc.
Khi Hà Nội chớm lạnh, những món ăn nóng hổi trên vỉa hè khiến thực khách vừa ấm bụng vừa cảm nhận trọn vẹn hương vị và nhịp sống phố cổ.
Dù đã rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình nhỏ, cựu hot girl Phanh Lee vẫn luôn là cái tên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.