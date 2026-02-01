Hà Nội

Linh vật ngựa bay ra từ hoa mai gây 'sốt' rần rần

Xã hội

Linh vật ngựa bay ra từ hoa mai gây 'sốt' rần rần

Nhiều người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng, trầm trồ khen ngợi khi thấy linh vật ngựa “bay” ra từ hoa mai trong lễ hội Tết Việt ở TP HCM.

Xuân Danh
Sáng 1/2, khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM đường Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc trước giờ khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026.
Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là mô hình linh vật ngựa được đặt tại cổng chính, với tạo hình như đang “bay” ra từ đóa hoa mai vàng rực rỡ. Linh vật ngựa được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, vừa mang nét oai phong truyền thống, vừa tràn đầy hơi thở đổi mới của kỷ nguyên số.
Hình ảnh linh vật ngựa “bay” ra từ hoa mai tại lễ hội Tết Việt khiến nhiều người dân và du khách không khỏi trầm trồ khen ngợi khi đến tham quan.
“Năm nay tạo hình linh vật của Tết Bính Ngọ rất đẹp và khá lạ, tôi rất thích”, chị Lê Thị Phương, du khách cho biết.
Du khách bị thu hút bởi hình ảnh một chú ngựa vàng dũng mãnh đang phi nước đại, vươn mình ra từ tâm của một đóa hoa mai khổng lồ rực rỡ.
Trải qua 18 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt tại TP HCM là hoạt động văn hóa thường niên do Nhà Văn hóa Thanh niên thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp xuân về, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, “check in”.
Du khách diện áo dài truyền thống, nhiều gia đình đưa con em đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc bên không gian trang trí rực rỡ sắc vàng của hoa mai, kết hợp cùng các tiểu cảnh mang đậm không khí Tết cổ truyền.
Hình ảnh Tết xưa cũng được tái hiện tại lễ hội Tết Việt năm nay với hình ảnh ông đồ ngồi cho chữ.
Hình ảnh rực rỡ sắc Xuân tại Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026. Những ngày cuối năm, chỉ cần bước ra đường đã thấy mùa xuân đang về trên khắp con hẻm, phố phường
Trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên còn có thêm 6 mô hình linh vật ngựa, mỗi linh vật mang một thông điệp riêng như: mã lực khai xuân, tốc lực khai xuân, mãnh lực khai xuân, phúc lực khai xuân…
Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 1/2 đến 21/2 (ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).
