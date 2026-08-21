Liên danh Quang Minh - Tây Tiến trúng gói thầu xây lắp hơn 3,3 tỷ tại xã Minh Đức

Mới đây, Chủ tịch UBND xã Minh Đức - Huỳnh Văn Minh đã ký Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 17/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường nhựa ấp 2 đi Sóc Rul (Sóc Vàng). Gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức (TP Đồng Nai) làm Chủ đầu tư, với mã số TBMT IB2600419700.
Gói thầu có giá 3.410.692.312 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam.
Dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tạo điều kiện cho nhiều đơn vị tham gia, tại thời điểm đóng thầu ngày 12/08/2026 chỉ ghi nhận duy nhất 01 hồ sơ dự thầu của Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Quang Minh - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến.
Kết quả, liên danh này đã trúng thầu với giá 3.372.933.462 đồng. So với giá gói thầu 3.410.692.312 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 37.758.850 đồng, tương ứng 1,11%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.
Năng lực nhà thầu
Tìm hiểu dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những doanh nghiệp đăng ký trụ sở trên địa bàn TP Đồng Nai.
Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Quang Minh (mã số thuế 3801280795), có địa chỉ trụ sở tại Tổ 5, Khu Phố Tân Trà, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã tham gia 14 gói thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia và trúng cả 14 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng 100%. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt xấp xỉ 26.258.149.293 đồng.
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến (mã số thuế 3800755929), có địa chỉ trụ sở tại Hẻm 907, Đường Phú Riềng Đỏ, Khu Phố Thanh Bình, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp từng tham gia 44 gói thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 31 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 85.069.989.089 đồng.
Bình luận chuyên gia và trích xuất quy định pháp luật
Đánh giá về tính hiệu quả và cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định "Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng là thu hút rộng rãi các nhà thầu có năng lực tham gia, từ đó tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn ngân sách. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ, dù không vi phạm quy trình thủ tục nếu thực hiện đúng quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng tính cạnh tranh về giá sẽ bị hạn chế rõ rệt, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức thấp".
Dưới góc nhìn quản lý đầu tư, chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và đem lại hiệu quả tiết kiệm trong đấu thầu.
NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC
Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.
Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.
Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.