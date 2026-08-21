Liên danh Quang Minh - Tây Tiến trúng gói thầu xây lắp hơn 3,3 tỷ tại xã Minh Đức

Gói thầu duy tu đường nhựa ấp 2 đi Sóc Rul (Sóc Vàng) xã Minh Đức có giá hơn 3,3 tỷ chỉ có 1 nhà thầu dự, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt xấp xỉ 1,11%.

Mới đây, Chủ tịch UBND xã Minh Đức - Huỳnh Văn Minh đã ký Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 17/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường nhựa ấp 2 đi Sóc Rul (Sóc Vàng). Gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND xã Minh Đức (TP Đồng Nai) làm Chủ đầu tư, với mã số TBMT IB2600419700.

Gói thầu có giá 3.410.692.312 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam.

Dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tạo điều kiện cho nhiều đơn vị tham gia, tại thời điểm đóng thầu ngày 12/08/2026 chỉ ghi nhận duy nhất 01 hồ sơ dự thầu của Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Quang Minh - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến.

Kết quả, liên danh này đã trúng thầu với giá 3.372.933.462 đồng. So với giá gói thầu 3.410.692.312 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 37.758.850 đồng, tương ứng 1,11%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Quyết định số 328/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Tìm hiểu dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều là những doanh nghiệp đăng ký trụ sở trên địa bàn TP Đồng Nai.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu đường Quang Minh (mã số thuế 3801280795), có địa chỉ trụ sở tại Tổ 5, Khu Phố Tân Trà, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã tham gia 14 gói thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia và trúng cả 14 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng 100%. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt xấp xỉ 26.258.149.293 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Đầu tư Xây dựng Tây Tiến (mã số thuế 3800755929), có địa chỉ trụ sở tại Hẻm 907, Đường Phú Riềng Đỏ, Khu Phố Thanh Bình, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp từng tham gia 44 gói thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 31 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 85.069.989.089 đồng.

Bình luận chuyên gia và trích xuất quy định pháp luật

Đánh giá về tính hiệu quả và cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định "Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng là thu hút rộng rãi các nhà thầu có năng lực tham gia, từ đó tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn ngân sách. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ, dù không vi phạm quy trình thủ tục nếu thực hiện đúng quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng tính cạnh tranh về giá sẽ bị hạn chế rõ rệt, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức thấp".

Dưới góc nhìn quản lý đầu tư, chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và đem lại hiệu quả tiết kiệm trong đấu thầu.