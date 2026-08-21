Liên danh Hùng Hưng - Nhật Phước trúng gói thầu trường học 3,17 tỷ ở Phú Nghĩa

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa (TP Đồng Nai) - Trịnh Văn Tấn đã ký Quyết định số 356/QĐ-TTDVTH ngày 11/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, nâng cấp trụ sở dôi dư UBND xã Phú Văn (cũ) thành trường Mầm non Bông Sen, xã Phú Nghĩa (mã TBMT IB2600399444). Gói thầu có giá được duyệt là 3.177.371.290 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hơn 3,17 tỷ đồng

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm thu hút nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh. Tuy nhiên, dữ liệu tại thời điểm đóng thầu ngày 06/08/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Sửa chữa trường Mầm non Bông Sen (gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng và Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Phước).

Với giá trúng thầu 3.145.599.938 đồng, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 31.771.352 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1%. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 328/QĐ-TTDVTH ngày 17/07/2026 do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Nghĩa ký và Quyết định phê duyệt dự án số 1325/QĐ-UBND ngày 16/07/2026 do Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa ký.

Quyết định số 356/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Điểm trùng hợp giữa hai thành viên trong liên danh

Tìm hiểu sâu về hai doanh nghiệp liên danh trúng thầu tại TP Đồng Nai, dữ liệu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hé lộ cả hai doanh nghiệp đều đăng ký địa chỉ trụ sở kinh doanh tại Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hùng Hưng (mã số doanh nghiệp 3801231420), thành lập ngày 25/08/2020. Doanh nghiệp này đã tham gia 26 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 24 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 85.037.880.943 đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Phước (mã số doanh nghiệp 3801072192), thành lập ngày 31/03/2014. Công ty Nhật Phước đã tham gia 33 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 27 gói với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 73.523.653.428 đồng.

Tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách

Bình luận về các dữ liệu trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, đấu thầu qua mạng được thiết kế nhằm nâng cao tính minh bạch và mở rộng cơ hội tham gia cho các nhà thầu. Việc gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có 01 nhà thầu tham dự cùng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1% cho thấy tính cạnh tranh thực tế cần được xem xét để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Dưới góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chặt chẽ về tính độc lập, khách quan giữa các chủ thể tham gia đấu thầu. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC của Bộ Tài chính cũng đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đấu thầu, siết chặt các giải pháp tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công, phòng chống lãng phí.