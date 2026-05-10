Lê Phương nói gì khi chính thức chia tay hai vai diễn gây sốt màn ảnh?

Lê Phương có những chia sẻ xúc động khi tạm biệt hai vai diễn được yêu thích là Thanh Mai và Phương Khánh.

Mới đây, Lê Phương đăng tải bài viết dài chia sẻ cảm xúc sau khi chính thức nói lời tạm biệt vai Thanh Mai trong “Bóng ma hạnh phúc” và Phương Khánh của “Vì mẹ anh phán chia tay”. Nữ diễn viên cho biết cô hạnh phúc khi cùng lúc có hai bộ phim lên sóng và đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Theo Lê Phương, Thanh Mai và Phương Khánh là hai nhân vật hoàn toàn đối lập về ngoại hình, tính cách lẫn số phận. Nếu Thanh Mai khiến khán giả bức xúc, xót xa bởi những tổn thương trong hôn nhân, thì Phương Khánh lại được yêu thích nhờ sự hiện đại, cá tính và bản lĩnh.

Nữ diễn viên cũng bất ngờ khi nhiều câu thoại, tạo hình và tình huống của hai nhân vật trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhắc về Thanh Mai, Lê Phương viết: “Cả nước khổ vì chị Mai”. Cô cho biết khán giả nhiều lần bức xúc, đau lòng thay cho nhân vật, thậm chí muốn “vào phim để giải quyết tiểu tam”.

Dù có lúc Thanh Mai không hành động như mong muốn của người xem, nữ diễn viên tin rằng sau tất cả, mỗi người đều rút ra được điều gì đó cho riêng mình.

Lê Phương trong phim “Bóng ma hạnh phúc”. Ảnh: FB Lê Phương.

Trong khi đó, Phương Khánh của “Vì mẹ anh phán chia tay” lại mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Lê Phương gọi đây là “một mùa hè rực rỡ” trong hành trình diễn xuất của mình. Từ tạo hình, tính cách đến câu chuyện của nhân vật đều mới mẻ, nổi bật với hình ảnh một cô gái tinh tế, độc lập, chủ động và luôn hiểu rõ giá trị bản thân.

Nữ diễn viên cho rằng Phương Khánh có thể được xem như phần tiếp nối cuộc đời của Thanh Mai sau ly hôn, một người phụ nữ bước qua đổ vỡ, có sự nghiệp riêng, biết yêu thương bản thân và tự lựa chọn hạnh phúc thay vì chờ ai cứu giúp.

Khép lại bài viết, Lê Phương gửi lời cảm ơn đến khán giả, các đạo diễn, nhà sản xuất và toàn bộ ê-kíp đã đồng hành cùng cô. Đồng thời, nữ diễn viên cũng nhắn nhủ đến chính mình vì đã luôn bền bỉ với nghề diễn.

Cô xúc động viết lời tạm biệt hai nhân vật: “Cảm ơn Thanh Mai. Bạn đã làm rất tốt. Không ồn ào, không tha thứ, dứt khoát ly hôn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương bằng tri thức và lòng tự trọng”.

Với Phương Khánh, Lê Phương gọi nhân vật là “thần tượng” của mình bởi sự bản lĩnh, cá tính và hiểu rõ giá trị bản thân. Nữ diễn viên nhấn mạnh thông điệp mà hai vai diễn để lại: “Bản lĩnh nhất không phải là giữ một người đàn ông bằng mọi giá, mà là giữ được giá trị của mình giữa giông tố cuộc đời”.

Lê Phương bên các bạn diễn "Vì mẹ anh phán chia tay”. Ảnh: FB Lê Phương.

Trong khi đó, bạn diễn của Lê Phương trong “Bóng ma hạnh phúc” là Ngân Hòa cũng xúc động gửi lời tạm biệt nhân vật Như Trang sau hành trình 50 tập phim nhiều kỷ niệm. Nữ diễn viên cho biết vai diễn đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc đẹp và những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

Ngân Hòa chia sẻ, suốt thời gian phim lên sóng, sự yêu thương và đồng hành của khán giả chính là nguồn động lực lớn giúp cô cố gắng mỗi ngày. Với nữ diễn viên, từng tin nhắn, bình luận hay sự chờ đợi của người xem dành cho bộ phim đều là điều khiến cô trân trọng.

Ngân Hòa bên bạn diễn trong "Bóng ma hạnh phúc". Ảnh: FB Ngân Hòa.

Bên cạnh đó, Ngân Hòa cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp, đồng nghiệp và các bạn diễn đã hỗ trợ cô trong từng cảnh quay. Đặc biệt, nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Nguyễn Dương vì đã tin tưởng trao cho cô cơ hội được sống cùng nhân vật Như Trang.

Ngoài lời cảm ơn dành cho báo chí và khán giả đã quan tâm đến vai diễn, Ngân Hòa còn xúc động nhắn nhủ đến chính mình. Cô thừa nhận đã có những ngày quay kéo dài trong mệt mỏi, áp lực đến mức chỉ biết tự động viên bản thân cố gắng thêm một chút nữa.

Khép lại bài viết, nữ diễn viên gửi lời tạm biệt Như Trang với sự biết ơn: “Cảm ơn vì đã đến trong hành trình làm nghề của Hòa theo một cách thật đẹp”.