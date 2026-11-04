Á hậu Lê Phương Khánh Như được dự đoán lọt top 25 Miss International 2026

Khánh Như được Sash Factor dự đoán vào Top 25 Miss International 2026, cạnh tranh với các đại diện Venezuela, Colombia và Philippines.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor vừa công bố bảng dự đoán dành cho Miss International 2026. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như góp mặt trong Top 25 thí sinh tiềm năng, ở vị trí thứ 23.

Khánh Như gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FB Khánh Như.

Dẫn đầu bảng dự đoán là Valeria Di Martino (Venezuela). Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Tutu Mosquera (Colombia) và Katrina Castaneda Johnson (Philippines). Hoàn thiện Top 5 là đại diện Nigeria và Indonesia.

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, danh sách còn có các thí sinh đến từ Peru, Ấn Độ, Mexico, Tây Ban Nha, Ecuador và nhiều quốc gia khác. Đáng chú ý, đại diện Thái Lan Peamlin xếp thứ 22, ngay phía trên Khánh Như. Đại diện Việt Nam đứng trước hai thí sinh Canada và Chile.

Trong bảng dự đoán của Sash Factor, đại diện Venezuela dẫn đầu, Philippines xếp thứ ba. Đại diện Việt Nam đứng ở vị trí thứ 23 trong danh sách 25 thí sinh. Ảnh: Sash Factor.

Thứ hạng này cho thấy Khánh Như có tên trong nhóm thí sinh được Sash Factor chú ý, dù chưa thuộc nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, đây mới là nhận định trước cuộc thi, chưa phản ánh năng lực cũng như kết quả thể hiện của các thí sinh trong những hoạt động chính thức.

Để chuẩn bị cho hành trình tại Nhật Bản, Khánh Như không chỉ trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ứng xử mà còn mang theo dự án cộng đồng Digital Wings. Dự án hướng đến thu gom, sửa chữa và trao tặng máy tính đã qua sử dụng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước ngày lên đường, Khánh Như chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại hành trình đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Người đẹp cho biết cô từng phân vân không biết có nên tham gia một cuộc thi hoa hậu hay không. Vì vậy, việc chuẩn bị đại diện Việt Nam tại Miss International khiến cô cảm thấy mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. "Phải công nhận là mọi thứ đến với mình như một giấc mơ. Nhanh!", cô viết.

Với Khánh Như, điều đáng quý không chỉ là cơ hội tham gia cuộc thi quốc tế mà còn là tình cảm, sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và khán giả. Cô xem đây là nguồn động lực để tiếp tục nỗ lực, đồng thời mong muốn những cố gắng của mình không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Miss International 2026 dự kiến diễn ra tại Nhật Bản, với đêm chung kết vào ngày 25/11. Những hoạt động sắp tới sẽ là cơ hội để Khánh Như thể hiện sự chuẩn bị, bản lĩnh và khả năng thích nghi trước môi trường quốc tế.