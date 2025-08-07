Hà Nội

Sống Khỏe

Lấy thai trong tình huống đặc biệt nguy kịch, cứu sống hai mẹ con sản phụ

Các sản phụ cần quan tâm đến việc khám thai định kỳ, tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch để sớm phát hiện bất thường, điều trị kịp thời.

Thúy Nga

Ngày 7/8, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, đơn vị vừa phối hợp liên khoa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai trong tình huống đặc biệt nguy kịch, cứu sống cả sản phụ và thai nhi, khi sản phụ nhập viện trong tình trạng suy tim cấp, viêm cơ tim cấp, phù phổi.

Sản phụ là Đ.TT.H. 25 tuổi (Phường Uông Bí, Quảng Ninh) mang thai 34 tuần, thai lần 3. Sản phụ nhập viện trong tình trạng sốt, ho nhiều, tức ngực 2 bên, khó thở, sau đó nhanh chóng diễn biến thở nhanh, tím môi, mạch nhanh 136 lần/phút, huyết áp tụt 90/60mmHg.

suy-tim-cap.jpg
Thăm khám cho sản phụ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ngay lập tức các bác sĩ khoa Sản, Tim mạch, Phẫu thuật gây mê, Hồi sức, Sơ sinh đã cùng tiến hành hội chẩn. Bài toán đặt ra là sản phụ đang mang thai ở tuần thai thứ 34, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho cả sản phụ và thai nhi. Sau khi thống nhất, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ.

Ca phẫu thuật được thực hiện nhanh chóng, kiểm soát chặt chẽ huyết động, hỗ trợ hô hấp tích cực, đảm bảo an toàn tối đa cho sản phụ và thai nhi. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, bé gái chào đời với cân nặng 2,2 kg.

Ngay sau sinh, bé được chuyển về Khoa Sơ sinh để chăm sóc tích cực. Sản phụ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Nhờ xử trí kịp thời, đến nay tình trạng sản phụ và bé đều ổn định.

BSCKII.Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng khoa Sản bệnh viện cho biết, viêm cơ tim cấp và suy tim cấp trong thai kỳ là những biến chứng cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Việc chẩn đoán nhanh và phẫu thuật kịp thời là yếu tố quyết định cứu sống tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Việc phối hợp liên chuyên khoa đã và đang góp phần cứu sống nhiều trường hợp người bệnh nặng, nguy kịch được cứu sống thoát khỏi tay tử thần.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo, sản phụ cần quan tâm đến việc khám thai định kỳ, tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch tại các cơ sở y tế uy tín để sớm phát hiện bất thường, có hướng điều trị kịp thời.

