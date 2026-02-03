Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Lập Xuân 2026 bắt đầu ngày 4/2, làm gì để năm mới may mắn?

Ngày Lập Xuân 2026 mở đầu vận khí mới, khuyên tránh quét nhà, vay tiền, tranh cãi và nên mặc đồ màu sắc rực rỡ để tăng tài lộc.

Theo giadinh.suckhoedoisong

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày bắt đầu tiết Lập Xuân được tính theo Dương lịch hiện đại và thường rơi vào ngày 4 hoặc 5/2 hằng năm. Theo quy ước, tiết Lập Xuân bắt đầu sau khi kết thúc tiết Đại Hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18 hoặc 19/2.

Năm 2026, tiết khí Đại Hàn kết thúc và chuyển sang tiết Lập Xuân 2026 vào khoảng 3 giờ 02 phút ngày 4/2/2026 (Dương lịch). Ngày Lập Xuân 4/2 được xem là thời điểm mở đầu vận khí năm mới cho cả năm.

Lập Xuân 2026 và phong thủy: Bí quyết đón năm mới tài lộc , hanh thông - Ảnh 2.Lập Xuân 2026 sẽ vào ngày 4/2/2026 dương lịch
Lập Xuân 2026 và phong thủy: Bí quyết đón năm mới tài lộc , hanh thông - Ảnh 2.Lập Xuân 2026 sẽ vào ngày 4/2/2026 dương lịch

Theo quan niệm dân gian, tiết Lập Xuân là thời điểm tốt để bắt đầu nhiều việc quan trọng như: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng…

Những kiêng kỵ nên tránh vào ngày Lập Xuân 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Lập Xuân là thời điểm giao hòa giữa Trời – Đất – Con người, vì vậy cần chú ý một số điều để mọi việc trong năm được thuận lợi.

Những điều không nên làm trong tiết Lập Xuân và ngày Lập Xuân 2026

- Không dọn dẹp, quét nhà vào ngày Lập Xuân đầu tiên của tiết khí Lập Xuân (ngày 17/12/2025 âm lịch), bởi theo quan niệm dân gian, quét nhà vào ngày này sẽ làm hao tán tài lộc.

- Không đổ rác ngày Lập Xuân đầu tiên của năm

- Không cho nước không cho lửa vào ngày lập xuân đầu tiên. Bởi theo quan niệm dân gian, ước và lửa đều mang ý nghĩa biểu trưng cho tài lộc, may mắn và sinh khí. "Tiền vào như nước", nước tượng trưng cho sự sinh sôi, mát lành và trí tuệ. Còn lửa tượng trưng cho tình yêu, sự may mắn, sự vui vẻ, ấm áp...

- Nữ giới trong kỳ kinh nguyệt không nên vào nhà người khác trong ngày Lập Xuân đầu tiên (không kiêng đối với mặt bằng công ty, cơ quan), tức ngày 17/12/2025 (âm lịch), tương ứng ngày 4/2/2026 (dương lịch).

- Không tranh cãi, bất hòa vào ngày Lập Xuân đầu năm. Trong ngày này, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, gắt gỏng dù có khó chịu đến thế nào. Người lớn tránh quát mắng, trẻ con không khóc lóc để giữ cho hòa khí một năm luôn vui vẻ, hòa thuận.

- Kiêng quan hệ nam nữ, sinh hoạt vợ chồng vào ngày Lập Xuân đầu năm vì theo quan niệm cổ xưa, việc quan hệ nam nữ vào ngày này sẽ dẫn đến những điều vận hạn đen đủi, không may mắn.

- Không vay tiền, mượn tiền, trả tiền vào ngày Lập Xuân đầu tiên 04/2/2026 dương. Ngày này tư gia đều tránh cho vay, đi vay, đòi nợ hay trả nợ, riêng khối Ngân Hàng Tài Chính thì khác càng cho vay họ lại càng tốt... Theo quan niệm, nếu đi vay thì cả năm sẽ túng thiếu cùng quẫn, còn cho vay thì tiền bạc phân tán, không được may mắn, phát đạt.

- Kiêng nói những điều tiêu cực vào ngày Lập Xuân đầu tiên như: "Tiêu rồi", "Hỏng rồi", "vỡ trận", "toang"… Thay vào đó, bạn nên nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ dễ chịu, vui vẻ và những câu mang lại may mắn không chỉ cho bản thân mà cho cả người xung quanh mình.

- Tránh mặc đóng bộ gồm cả 2 màu trắng, đen trong ngày Lập Xuân đầu tiên. Ngày Lập Xuân đầu tiên thì phải mặc trang phục với những màu sắc sặc sỡ như: màu hồng, đỏ, vàng, xanh… để tạo nên sự hưng phấn và vui vẻ, tăng cường may mắn. Nếu vì công việc hay đó là gu thời trang, nam mặc vest có thể có cà vạt hay cài áo màu đỏ, xanh lá, xanh lam; nữ thì khăn quàng cổ hoặc cài áo màu sắc cho tươi tắn.

Những điều nên làm trong tiết Lập Xuân 2026

- Tham gia các bữa tiệc hỷ, họp mặt vui vẻ để tinh thần lạc quan, tăng cường các mối quan hệ.

- Dậy sớm, hít thở không khí trong lành, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

- Làm việc thiện xuất phát từ tâm thiện lành.

- Trồng hoặc mua thêm cây xanh đặt trong nhà như: trầu bà, lưỡi hổ, kim tiền, hồng lộc, hạnh phúc, thiết mộc lan.

- Nếu trong nhà có bàn thờ, nên sắm hoa quả mùa xuân để thắp hương trong ngày Lập Xuân đầu tiên 4/2/2026.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/lap-xuan-2026-ngay-khoi-dau-cua-nam-moi-chuyen-gia-khuyen-bi-quyet-don-nam-moi-tai-loc-hanh-thong-d1400007.html?fbclid=IwY2xjawPtPr9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE3VGlsQmd0SzE4bDk4ZTREc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmgAsQj1ta8HVFlDNjrwtQjASOdIGaz8NGTuL4uPsmeEi9qQZ7xGHlpBH3WZ_aem_8ED79cn-Q6G5WvT5re9uVQ
#Lập Xuân 2026 #Lập xuân 2026 là ngày nào #làm gì trong ngày lập xuân 2026 #kiêng kỵ trong ngày lập xuân

Bài liên quan

Kho tri thức

Tiết Đại Hàn là gì và kéo dài bao lâu trong năm 2026?

Đại Hàn là tiết khí lạnh nhất, báo hiệu mùa xuân mới đến gần, khi mọi nhà chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và năm mới an khang.

Theo lịch vạn niên, có 24 tiết khí trong năm. Một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 6 tiết khí. Tên của mỗi tiết khí đều mang một hàm nghĩa riêng.

Mùa xuân gồm các tiết khí: Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Đất nước đi trước nửa thế kỷ, hiện đang sống ở năm 2082

Khi thế giới vừa chào đón năm mới 2026, người dân quốc gia này lại đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước.

Theo Enepalese, Nepal là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới sử dụng hệ lịch riêng cho đời sống văn hóa, hành chính. Thay vì đón năm mới vào ngày 1/1 theo Dương lịch (lịch Gregory) giống những đất nước khác trên thế giới, Tết của người Nepal lại được tổ chức theo lịch Bikram Sambat (BS). Do lịch này đi trước lịch Gregory khoảng 56-57 năm, nhiều người vẫn thường nói rằng "Nepal đi trước thế giới nửa thế kỷ".

Năm mới của Nepal, gọi là Naya Barsha, thường rơi vào ngày 13 hoặc 14 tháng 4 Dương lịch, gắn với thời điểm Mặt Trời đi vào chòm sao Bạch Dương. Điều này mang ý nghĩa thiên văn và nông nghiệp, đánh dấu khởi đầu mùa xuân và chu kỳ canh tác mới.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Năm song hỏa 2026, hiểu đúng về năng lượng đỉnh cao của Ngựa đỏ

Năm 2026, còn gọi là năm song hỏa, tượng trưng cho năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy hành động nhưng cần giữ cân bằng để tránh rủi ro.

Khái niệm “năm song hỏa” được nhắc đến nhiều khi nói về năm Bính Ngọ 2026, khiến không ít người tò mò: song hỏa là gì, mang ý nghĩa ra sao và năm 2026 có điểm gì đáng chú ý?

Năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm &quot;song hỏa&quot;. Ảnh: The Senior.
Năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm "song hỏa". Ảnh: The Senior.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới