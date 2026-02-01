Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vương quốc thực vật kỳ thú nhất thế giới, hàng nghìn loài độc nhất vô nhị

Kho tri thức

Vương quốc thực vật kỳ thú nhất thế giới, hàng nghìn loài độc nhất vô nhị

Vườn quốc gia Vùng Thực vật Cape (Cape Floral Region) ở Nam Phi là một trong những khu vực đa dạng sinh học thực vật đặc sắc nhất hành tinh.

vườn quốc gia
Một trong sáu vương quốc thực vật của thế giới. Vùng Thực vật Cape là vương quốc thực vật nhỏ nhất nhưng giàu loài nhất, với mật độ và mức độ đặc hữu vượt xa nhiều khu vực rộng lớn khác trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Một trong sáu vương quốc thực vật của thế giới. Vùng Thực vật Cape là vương quốc thực vật nhỏ nhất nhưng giàu loài nhất, với mật độ và mức độ đặc hữu vượt xa nhiều khu vực rộng lớn khác trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu số lượng loài thực vật đáng kinh ngạc. Khu vực này có hơn 9.000 loài thực vật có mạch, trong đó khoảng 70% là loài đặc hữu, không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu số lượng loài thực vật đáng kinh ngạc. Khu vực này có hơn 9.000 loài thực vật có mạch, trong đó khoảng 70% là loài đặc hữu, không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái fynbos độc nhất vô nhị. Thảm thực vật chủ đạo của Vùng Thực vật Cape là fynbos, bao gồm các loài cây bụi thấp, lá cứng thích nghi với khí hậu khô hạn, gió mạnh và đất nghèo dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái fynbos độc nhất vô nhị. Thảm thực vật chủ đạo của Vùng Thực vật Cape là fynbos, bao gồm các loài cây bụi thấp, lá cứng thích nghi với khí hậu khô hạn, gió mạnh và đất nghèo dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Lửa rừng đóng vai trò thiết yếu cho sự sống. Nhiều loài thực vật tại đây cần lửa rừng định kỳ để kích thích hạt nảy mầm và tái sinh quần thể, biến cháy rừng từ mối đe dọa thành một phần tự nhiên của vòng đời sinh thái. Ảnh: Pinterest.
Lửa rừng đóng vai trò thiết yếu cho sự sống. Nhiều loài thực vật tại đây cần lửa rừng định kỳ để kích thích hạt nảy mầm và tái sinh quần thể, biến cháy rừng từ mối đe dọa thành một phần tự nhiên của vòng đời sinh thái. Ảnh: Pinterest.
Nơi sinh sống của nhiều loài cây có hoa đặc sắc. Vùng Thực vật Cape là quê hương của protea, loài hoa quốc gia Nam Phi, cùng hàng trăm loài hoa rực rỡ có hình dáng và màu sắc độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Nơi sinh sống của nhiều loài cây có hoa đặc sắc. Vùng Thực vật Cape là quê hương của protea, loài hoa quốc gia Nam Phi, cùng hàng trăm loài hoa rực rỡ có hình dáng và màu sắc độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Phòng thí nghiệm tự nhiên cho khoa học tiến hóa. Với sự đa dạng loài và thích nghi cao, Vùng Thực vật Cape được xem là nơi lý tưởng để nghiên cứu quá trình tiến hóa, phân hóa loài và tương tác giữa thực vật với môi trường. Ảnh: Pinterest.
Phòng thí nghiệm tự nhiên cho khoa học tiến hóa. Với sự đa dạng loài và thích nghi cao, Vùng Thực vật Cape được xem là nơi lý tưởng để nghiên cứu quá trình tiến hóa, phân hóa loài và tương tác giữa thực vật với môi trường. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học và tiến hóa thực vật, khu vực này đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới năm 2004. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học và tiến hóa thực vật, khu vực này đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới năm 2004. Ảnh: Pinterest.
Chịu áp lực lớn từ con người và biến đổi khí hậu. Sự đô thị hóa, loài xâm lấn và biến đổi khí hậu đang đe dọa hệ sinh thái mong manh của Vùng Thực vật Cape, khiến công tác bảo tồn trở nên cấp thiết. Ảnh: Pinterest.
Chịu áp lực lớn từ con người và biến đổi khí hậu. Sự đô thị hóa, loài xâm lấn và biến đổi khí hậu đang đe dọa hệ sinh thái mong manh của Vùng Thực vật Cape, khiến công tác bảo tồn trở nên cấp thiết. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
vườn quốc gia
#Vương quốc thực vật Cape #Đa dạng sinh học thực vật #Hệ sinh thái fynbos #Thực vật đặc hữu Nam Phi #Vai trò lửa rừng trong sinh thái #Hoa protea và loài hoa độc đáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT