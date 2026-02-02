Hà Nội

Tìm thấy 103 đồng tiền vàng quý giá trong đền Shiva cổ

Kho tri thức

Tìm thấy 103 đồng tiền vàng quý giá trong đền Shiva cổ

Trong quá trình trùng tu, công nhân tìm thấy bình đất chứa 103 đồng tiền vàng từ thế kỷ 15, mang biểu tượng của triều đại Vijayanagara.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Một bình cổ chứa gồm 103 đồng tiền vàng đã được phát hiện trong quá trình trùng tu một ngôi đền Shiva cổ kính ở Kovilur, một ngôi làng nhỏ thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Ảnh: @Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu.
Các công nhân đã tìm thấy những đồng tiền này khi đang đào một con hào bên trong khu vực linh thiêng nhất của ngôi đền, có niên đại từ thời kỳ Hậu Chola. Phát hiện này diễn ra trong một dự án trùng tu trị giá 281.000 đô la do Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu (HR&amp;CE) quản lý. Ảnh: @Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu.
Các công nhân được thuê đã tìm thấy một chiếc bình đất nhỏ chứa những đồng tiền vàng. Các chuyên gia tin rằng, những đồng xu này có niên đại khoảng 600 năm, thuộc thời kỳ Vijayanagara. Những đồng tiền vàng, mỗi đồng có kích thước khoảng 5 milimet. Ảnh: @Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu.
Chúng mang hình ảnh con lợn, một biểu tượng thường được liên kết với triều đại Vijayanagara. Họ lưu ý rằng, đế chế này thường xuyên sử dụng những biểu tượng như lợn trong các bản khắc và chạm khắc đền thờ cổ. Ảnh: @Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu.
Giới chức trách cho biết, các đồng tiền vàng có kích thước và hình dạng khác nhau. Sau khi phát hiện, các công nhân đã thông báo cho các quan chức thuế và cảnh sát địa phương, những người đã phong tỏa hiện trường. Ảnh: @Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu.
Ông S. Durai, Tahsildar (cán bộ thu thuế) của Jamunamarathur, xác nhận rằng những đồng tiền này đã được tìm thấy trong khuôn viên đền thờ và cho biết, các nhà khảo cổ học từ Sở Khảo cổ học bang Tamil Nadu sẽ đánh giá giá trị lịch sử của chúng trước khi chuyển giao. Ảnh: @Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu.
Ông K. Tharpagaraj, người chịu trách nhiệm lưu giữ những hiện vật được tìm thấy theo Đạo luật Kho báu Ấn Độ năm 1878, đã chỉ đạo Giám tuyển Quận S. Baskar đánh giá các đồng tiền vàng này và nộp báo cáo chi tiết. Các quan chức cho biết thêm rằng, sau khi đánh giá, ông Tharpagaraj có thể cho phép chuyển giao chúng cho bảo tàng quận để trưng bày công khai. Ảnh: @Sở Quản lý Tài sản Tôn giáo và Từ thiện Hindu.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
