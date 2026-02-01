Lộ diện tượng chim cổ nhất Đông Á làm thay đổi lịch sử nghệ thuật

Hà Nội

Tác phẩm điêu khắc 13.500 năm tuổi này giúp các nhà sử học khám phá nguồn gốc nghệ thuật tiền sử Trung Quốc và Đông Á.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Tượng con chim nhỏ này được chạm khắc từ đá đen siêu cứng. Ảnh: @Zhanyang và cộng sự.
Ban đầu, nó được tìm thấy bị chôn vùi trong tàn tích của một hoạt động đào giếng tại một địa điểm tên là Lingjing, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: @Zhanyang và cộng sự.
Phân tích cho thấy nghệ sĩ bản địa cổ xưa đã sử dụng công cụ bằng đá và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như cạo và đục để làm nên hiện vật này. Ảnh: @Zhanyang và cộng sự.
Phong cách của bức tượng nhỏ này rất độc đáo và khác biệt đáng kể so với tất cả các tượng chim Thời Đồ Đá Cũ khác đã biết. Ảnh: @Zhanyang và cộng sự.
"Đây có thể là mắt xích còn thiếu giúp truy tìm nguồn gốc tượng điêu khắc Trung Quốc từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ", một nghiên cứu từ trường Đại học Sơn Đông ở Trung Quốc cho biết. Ảnh: @Zhanyang và cộng sự.
Việc tìm thấy nó đang làm thay đổi những gì các nhà sử học từng biết về nghệ thuật tiền sử. Ảnh: @Zhanyang và cộng sự.
Tác phẩm điêu khắc 13.500 năm tuổi này hiện được coi là tác phẩm nghệ thuật tiền sử ba chiều cổ nhất được tìm thấy ở Đông Á. Ảnh: @Zhanyang và cộng sự.
Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
