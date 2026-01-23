Hà Nội

Kho tri thức

Tiết Đại Hàn là gì và kéo dài bao lâu trong năm 2026?

Đại Hàn là tiết khí lạnh nhất, báo hiệu mùa xuân mới đến gần, khi mọi nhà chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và năm mới an khang.

Theo Khôi Vy/Vietnamnet

Theo lịch vạn niên, có 24 tiết khí trong năm. Một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 6 tiết khí. Tên của mỗi tiết khí đều mang một hàm nghĩa riêng.

Mùa xuân gồm các tiết khí: Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ.

Mùa hạ gồm các tiết khí: Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử.

Mùa thu gồm các tiết khí: Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng.

Mùa đông gồm các tiết khí: Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Đại Hàn là 1 trong 5 tiết khí phản ánh sự biến hóa của độ ấm trong năm, cùng với tiết Tiểu Thử, Đại Thử, Xử Thử, Tiểu Hàn.

Đại Hàn có ý nghĩa là "rét đậm", là thời điểm rét đậm, rét hại nhất trong năm, nhưng cũng thầm báo hiệu mùa xuân mới sắp về. Đặc biệt, trong tiết Đại Hàn, các nước phương Đông chuẩn bị nghênh đón tết Nguyên đán. Nhà nhà mừng vui, tống cựu nghênh tân, gia đình quây quần chuẩn bị cho một năm mới, một mùa xuân mới.

daii.jpg
Tiết Đại Hàn là thời điểm rét nhất trong năm. Ảnh minh họa: Đinh Đức Thọ

Theo quy ước, tiết Đại Hàn bắt đầu từ ngày 20-21/1 và kết thúc vào ngày 4-5/2 dương lịch hằng năm. Trong thời gian diễn ra tiết khí này, Mặt Trời ở vào xích kinh 300 độ, xa nhất so với cực Bắc và gần nhất với cực Nam, khí quyển chuyển động tuần hoàn ổn định, nhiệt độ thấp, gió Tây Bắc thổi mạnh.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, trong tiết Đại Hàn cần tránh các hoạt động nguy hiểm ngoài trời, không nên mở cửa sổ lớn, đề phòng trúng gió. Mọi người nên lưu ý phòng bệnh tim mạch, đường tiêu hóa, đường hô hấp, phòng bệnh do tập thể dục buổi sáng...

