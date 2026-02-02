Hà Nội

Phát lộ khu định cư thời nhà Hán 2.000 năm tuổi tại Tây An

Kho tri thức

Một khu định cư thời nhà Hán bảo tồn tốt đã được phát hiện gần thành phố cổ Trường An ở tây bắc Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ tỉnh Thiểm Tây đã công bố phát hiện mới này trong một cuộc khai quật tại di tích Tam Ký ở Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: @CCTV News.
Theo đó, các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ tỉnh Thiểm Tây đã công bố phát hiện mới này trong một cuộc khai quật tại di tích Tam Ký ở Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: @CCTV News.
Nằm cách bức tường thành cổ Trường An khoảng 600 mét về phía đông, nhóm chuyên gia đã hé lộ một khu định cư rộng lớn có niên đại từ giữa thời Tây Hán đến nhà Tân, cách đây khoảng 2.000 năm trước. Ảnh: @CCTV News.
Nằm cách bức tường thành cổ Trường An khoảng 600 mét về phía đông, nhóm chuyên gia đã hé lộ một khu định cư rộng lớn có niên đại từ giữa thời Tây Hán đến nhà Tân, cách đây khoảng 2.000 năm trước. Ảnh: @CCTV News.
Dựa trên các tàn tích khai quật, có thể thấy khu định cư thời nhà Hán ở Trung Quốc được chia cắt bởi một con hào chạy từ bắc xuống nam, phân định hai khu vực riêng biệt khác nhau. Ảnh: @CCTV News.
Dựa trên các tàn tích khai quật, có thể thấy khu định cư thời nhà Hán ở Trung Quốc được chia cắt bởi một con hào chạy từ bắc xuống nam, phân định hai khu vực riêng biệt khác nhau. Ảnh: @CCTV News.
Ở phía đông, các nhà nghiên cứu đã xác định được tám ngôi nhà kiểu sân trong khá lớn được bố trí dọc theo các con đường giao nhau. Khu vực này được cho là từng là trung tâm chế biến thực phẩm. Ảnh: @CCTV News.
Ở phía đông, các nhà nghiên cứu đã xác định được tám ngôi nhà kiểu sân trong khá lớn được bố trí dọc theo các con đường giao nhau. Khu vực này được cho là từng là trung tâm chế biến thực phẩm. Ảnh: @CCTV News.
Phía tây khu vực này có các xưởng chế tác xương và kim loại cùng với nhà ở. Hơn 78 kg mảnh xương và vỏ sò đã được tìm thấy, cùng với các dụng cụ bằng sắt và đồ trang trí như khuyên tai bằng xương và hạt vỏ sò, cho thấy hoạt động sản xuất đồ trang sức từng diễn ra ở nơi đây. Ảnh: @CCTV News.
Phía tây khu vực này có các xưởng chế tác xương và kim loại cùng với nhà ở. Hơn 78 kg mảnh xương và vỏ sò đã được tìm thấy, cùng với các dụng cụ bằng sắt và đồ trang trí như khuyên tai bằng xương và hạt vỏ sò, cho thấy hoạt động sản xuất đồ trang sức từng diễn ra ở nơi đây. Ảnh: @CCTV News.
Zhang Yanglizheng, người đứng đầu cuộc khai quật, cho biết bố cục và phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cấu trúc cộng đồng bên ngoài Trường An trong thời nhà Hán. Ông nhấn mạnh rằng, phát hiện này mang đến cái nhìn hiếm hoi về hoạt động hàng ngày và tổ chức xã hội của các khu định cư ngoại ô thời bấy giờ. Ảnh: @CCTV News.
Zhang Yanglizheng, người đứng đầu cuộc khai quật, cho biết bố cục và phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cấu trúc cộng đồng bên ngoài Trường An trong thời nhà Hán. Ông nhấn mạnh rằng, phát hiện này mang đến cái nhìn hiếm hoi về hoạt động hàng ngày và tổ chức xã hội của các khu định cư ngoại ô thời bấy giờ. Ảnh: @CCTV News.
Khám phá này cũng làm sáng tỏ quy hoạch đô thị thời cổ đại. Ảnh: @CCTV News.
Khám phá này cũng làm sáng tỏ quy hoạch đô thị thời cổ đại. Ảnh: @CCTV News.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
