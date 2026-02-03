Hà Nội

Chính trị

Hiện vật quý gắn với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với dân tộc Việt Nam. Sau 96 năm, cùng nhìn lại loạt hiện vật gắn với các diễn biến dẫn đến ngày 3/2/1930 lịch sử.

Quốc Lê
Danh thiếp của đồng chí Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - khi làm thợ ảnh ở Paris, Pháp trong những năm 1921-1923. Hiện vật trong bài được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Sách &quot;Bản án chế độ thực dân Pháp&quot; của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, xuất bản tại Paris, Pháp năm 1925.

Sách &quot;Đường Kách mệnh&quot; của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, xuất bản tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 1927.

Đèn tọa đăng, Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng sử dụng trong cuộc họp của kỳ bộ Bắc Kỳ, quyết định chủ trương &quot;Vô sản hóa&quot; tại nhà của đồng chí Ngô Gia Tự ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tháng 9/1928.

Khay gỗ, các đồng chí trong kỳ bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng dùng đựng tài liệu khi họp ở nhà ông Trần Quang Huyến, số 47 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội trong những năm 1928-1929.

Hũ sành, ông Trần Quang Huyến dùng đựng tài liệu của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng số 47 phố Trần Nhân Tông, Hà Nội trong những năm 1928-1929.

Tráp gỗ, Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng dùng đựng tài liệu ở nhà ông Trần Quang Huyến.

Chiêng, Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng ở Thái Lan dùng để tập hợp Việt Kiều nghe tuyên truyền cách mạng trong những năm 1925 - 1926.

Bản thảo Chính cương, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tháng 2/1930.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết, trao giải cuộc thi 'Vững bước dưới cờ Đảng'

Tối 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng", nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Được phát động từ ngày 5/2/2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng; cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội và trong Quân đội tham gia.

Trong thời gian tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 8.000 tác phẩm dự thi, thuộc 5 loại hình (chính luận, phóng sự, phản ánh, ảnh báo chí và báo chí đa phương tiện). Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, giàu tính chiến đấu, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm báo - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; khẳng định niềm tin, trách nhiệm và hành động chính trị của người làm báo đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Chính trị

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) với một tinh thần hân hoan đặc biệt. Dấu mốc 96 năm của Đảng càng có ý nghĩa, khi chúng ta bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới – năm khởi đầu có vai trò quyết định trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa các mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Niềm tự hào về chặng đường vẻ vang 96 năm dưới cờ Đảng quang vinh đang tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy khí thế mới, niềm tin mới để chúng ta vững tin tiến bước.

vung-buoc-1113.jpg
Đồng chí Tô Lâm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính trị

Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 2/2, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì buổi lễ.

anh-chup-man-hinh-2026-02-02-luc-192236.png
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Đảng ta đã xác định, sức mạnh lớn nhất nằm ở niềm tin của người dân, vì vậy, tầm nhìn 2026 đặt trọng tâm vào việc xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của cộng đồng làm thước đo duy nhất cho hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Đảng ta đã xác định, sức mạnh lớn nhất nằm ở niềm tin của người dân, vì vậy, tầm nhìn 2026 đặt trọng tâm vào việc xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của cộng đồng làm thước đo duy nhất cho hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.