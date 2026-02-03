Hiện vật quý gắn với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tối 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng", nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Được phát động từ ngày 5/2/2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng; cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội và trong Quân đội tham gia.

Trong thời gian tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 8.000 tác phẩm dự thi, thuộc 5 loại hình (chính luận, phóng sự, phản ánh, ảnh báo chí và báo chí đa phương tiện). Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, giàu tính chiến đấu, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm báo - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; khẳng định niềm tin, trách nhiệm và hành động chính trị của người làm báo đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.