Tìm thấy phù điêu cổ khắc họa thần hộ mệnh của người Maya

Kho tri thức

Các bức phù điêu với hình ảnh thần hộ mệnh, tổ tiên trên trời và các loài động vật thần thoại của triều đại Kaanu'l thuộc người Maya được tìm thấy.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Những phát hiện khảo cổ học gần đây tại Khu khảo cổ Dzibanché, Quintana Roo (Mexico), đã mang lại những hiểu biết mới về sự huy hoàng của triều đại Kaanu'l, một trong những triều đại có ảnh hưởng nhất trong nền văn minh Maya cổ đại. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Tại đây, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico thông qua Chương trình Cải thiện Khu vực Khảo cổ (Promeza), đã khai quật được các phù điêu bằng vữa trang trí mặt tiền trên hai bệ đá lớn. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các phù điêu được chế tác với độ chính xác nghệ thuật thể hiện trình độ cao của nền văn minh Maya, mô tả các cảnh kết hợp hình ảnh của những người bảo vệ, các vị thần tổ tiên trên trời và các loài động vật thần thoại. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Tất cả các yếu tố này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của rắn như một biểu tượng của quyền lực và dòng dõi thần thánh đối với triều đại Kaanu'l. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Một trong những cảnh tượng hấp dẫn nhất được tìm thấy cho thấy hai người bảo vệ đang canh giữ một bệ đá. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trên một bệ khác, hình ảnh tổ tiên dường như ngự trị trên bầu trời đêm, được bao quanh bởi các vì sao và rắn, cho thấy sự kết hợp giữa biểu tượng của người Maya và Teotihuacan. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Phù điêu thứ ba bao gồm các loài động vật thần thoại gắn liền với các chòm sao, một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong tín ngưỡng vũ trụ của người Maya. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Phát hiện này được ca ngợi là một thành tựu quan trọng trong nghiên cứu về triều đại Kaanu'l thuộc người Maya. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
#Phù điêu #người Maya #điêu khắc #bức tượng #nền văn minh

