Nghi lễ mặt trời cổ đại và tác động của núi lửa xưa

Những phiến đá mặt trời cổ đại được tìm thấy ở Đan Mạch là vật tế lễ Thời Kỳ Đồ Đá Mới nhằm hồi sinh mặt trời sau một vụ phun trào núi lửa.
Xuất hiện trong bộ bikini trong chuyến du lịch, bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thành là Trần Bích Hạnh được khen ngợi vóc dáng thon gọn, gợi cảm.
Hải mã (Odobenus rosmarus) là loài thú biển khổng lồ vùng Bắc Cực, gây ấn tượng mạnh bởi cặp ngà dài và lối sống bầy đàn đặc trưng.
Từng là loài hoa kén người chơi, mộc lan đang tạo sức hút mạnh trên thị trường hoa Tết Nguyên đán năm nay.
Xuất hiện trong bộ bikini trong chuyến du lịch, bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thành là Trần Bích Hạnh được khen ngợi vóc dáng thon gọn, gợi cảm.
Nhật Kim Anh vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái tại biệt thự riêng. Không gian bữa tiệc ấm cúng, ngập tràn hoa.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất "khổ tận cam lai", giành được thắng lợi sau nhiều ngày vất vả và có thể được tăng lương.
Căn nhà cổ ở Đồng Nai của Hoàng Mập vẫn chưa bán được và tạm thời gửi cho một người em trông nom.
Thí sinh show hẹn hò Hàn Quốc là Lee Na Yeon khiến dân mạng Hàn Quốc trầm trồ về độ giàu có, sang chảnh.
Thùy Anh chia sẻ loạt ảnh bên mẹ ruột trong trang phục áo dài. Vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu của mẹ nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Hình ảnh khai quật cho thấy Ai Cập đã thành công trong việc kiểm soát khu vực này, qua các hình ảnh mô tả chiến tranh và quyền lực.
Các nhà khảo cổ phát hiện hồ nước thiêng được bảo tồn rất tốt bên trong đền Karnak, cung cấp hiểu biết mới về nghi lễ và kiến trúc đền thờ của Ai Cập cổ đại.
Nigersaurus là loài khủng long ăn cỏ kỳ lạ sống ở châu Phi, nổi tiếng với hộp sọ độc đáo và bộ răng khác thường.
Một chatbot AI trả lời sai thông tin, còn thách người dùng kiện ra tòa, đã khiến Tòa án Internet Hàng Châu phải lần đầu đưa ra phán quyết mang tính tiền lệ.
Giữa nhịp sống sôi động của Sài Gòn, hình ảnh dịu dàng của Trình Mỹ Duyên tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa rất đời, khiến netizen không ngừng chia sẻ.
Trong phim Đồng hồ đếm ngược, Yến My có không ít cảnh tình tứ cùng Thanh Sơn. Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc gợi cảm của nữ diễn viên cũng gây chú ý.
Giáp Tết Bính Ngọ 2026, Kinh thành Huế gây ấn tượng với đóa sen khổng lồ kết từ hơn 50.000 chậu hoa, trở thành điểm check-in hút khách.
Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc và cách ướp đúng chuẩn, món thịt nướng tại nhà hoàn toàn có thể thơm ngon, đậm đà chẳng kém ngoài hàng.
Quân đội Nga đã hoàn tất kiểm soát làng Reznikovka, nằm cách Slavyansk 15 km về phía tây, trực tiếp đe dọa 2 thành phố song sinh Slovyansk-Kramatorsk.
Brabus vừa cho ra mắt Brabus 900 Rocket Edition, xe được phát triển dựa trên Mercedes-AMG G63 (thế hệ W465) và sản xuất giới hạn chỉ 30 chiếc trên toàn cầu.
Các trụ đất sét khắc chữ từ năm 2400 BC ở Syria có thể là hệ thống chữ viết sớm nhất, thúc đẩy hiểu biết mới về sáng tạo ngôn ngữ cổ đại.
Công ty Engine AI (Trung Quốc) công bố kế hoạch đưa robot hình người lên vũ trụ và kỳ vọng đây sẽ là phi hành gia robot đầu tiên trên thế giới.