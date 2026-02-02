Hà Nội

Nghi lễ mặt trời cổ đại và tác động của núi lửa xưa

Kho tri thức

Nghi lễ mặt trời cổ đại và tác động của núi lửa xưa

Những phiến đá mặt trời cổ đại được tìm thấy ở Đan Mạch là vật tế lễ Thời Kỳ Đồ Đá Mới nhằm hồi sinh mặt trời sau một vụ phun trào núi lửa.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Trong suốt lịch sử loài người, các vụ phun trào núi lửa đã tàn phá các nền văn minh, gây ra những thay đổi khí hậu khắc nghiệt, mất mùa và hỗn loạn xã hội. Ảnh: @Vasagaard Vest.
Một sự kiện như vậy, vào năm 43 trước Công nguyên, một ngọn núi lửa ở Alaska đã giải phóng một lượng lớn lưu huỳnh vào khí quyển, đẩy vùng Địa Trung Hải vào thời kỳ nông nghiệp sụp đổ và nạn đói. Ảnh: @Vasagaard Vest.
Những bằng chứng gần đây cho thấy, một vụ phun trào núi lửa thảm khốc tương tự đã xảy ra vào khoảng năm 2.900 Trước Công Nguyên, gây ảnh hưởng sâu sắc đến các cộng đồng Thời Kỳ Đồ Đá Mới ở Bắc Âu. Ảnh: @Vasagaard Vest.
Các nhà nghiên cứu tại Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen đã phân tích lõi băng Greenland để xác định sự kiện núi lửa này, sự kiện có khả năng gây ra hiện tượng sương mù kéo dài trong khí quyển và làm lạnh toàn cầu. Phát hiện này làm sáng tỏ thêm những phát hiện khảo cổ học tại địa điểm Vasagård trên đảo Bornholm của Đan Mạch. Ảnh: @Vasagaard Vest.
Tại đây, hàng trăm phiến đá khắc hình mặt trời, được trang trí bằng các họa tiết mặt trời, đã được khai quật. Ảnh: @Vasagaard Vest.
Theo Rune Iversen, một nhà khảo cổ học từ Đại học Copenhagen, mặt trời đóng vai trò trung tâm trong các xã hội nông nghiệp Thời Kỳ Đồ Đá Mới ở Bắc Âu. Những người nông dân thời kỳ đầu này phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời để trồng trọt, khiến bất kỳ sự che khuất mặt trời kéo dài nào cũng đều đáng sợ. Ảnh: @Vasagaard Vest.
Tại Vasagård, những phiến đá mặt trời được tìm thấy trong các rãnh nghi lễ cùng với tàn tích của các bữa tiệc nghi thức, bao gồm xương động vật, mảnh vỡ đồ gốm và công cụ bằng đá lửa. Những di vật này, có niên đại khoảng năm 2.900 Trước Công Nguyên, trùng khớp với vụ phun trào núi lửa được xác định trong lõi băng, cho thấy đây là một sự kiện nghi lễ quan trọng. Ảnh: @Vasagaard Vest.
Những phiến đá mặt trời này có lẽ là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở, và sức mạnh vũ trụ, dường như là những vật tế lễ lên thần linh nhằm cầu xin khôi phục sự cân bằng trong các cuộc khủng hoảng khí hậu. Ảnh: @Vasagaard Vest.
