Kho tri thức

Càn Long làm điều gây bất mãn văn võ bá quan sau cái chết của Dung phi

Càn Long bãi triều 3 ngày vì mất Dung phi, gây bất bình trong triều đình, nhưng không ai dám phản đối vì uy quyền của hoàng đế.

Trong số các phi tần của Càn Long, có một vị phi tử vô cùng đặc biệt. Nàng không phải hoàng hậu, chẳng phải quý phi, cũng không con không cái, nhưng giữa một rừng hoa nơi hậu cung, nàng là một trong số ít những người được lịch sử nhắc tới trong cuốn "Hậu phi truyện". Người đó chính là Dung phi của Càn Long đế.

Dung phi là người Duy Ngô Nhĩ, họ Hòa Trác Thị. Trong truyền thuyết, Dung phi được miêu tả là một người con gái có dung mạo vô cùng đặc biệt, khác biệt so với tất cả mọi người xung quanh.

Nàng không cần dùng đến bất cứ hương liệu gì mà toàn thân vẫn toát lên một mùi hương thoang thoảng, thơm dịu.

Nhân vật Hương phi trên phim truyền hình mà chúng ta thấy có nguyên mẫu chính là Dung phi.

Ban đầu nàng tiến cung hoàn toàn không phải thông qua cuộc thi tuyển tú. Khi đó, người nhà của Dung phi đưa nàng vào hậu cung để lấy lòng Thanh triều. Bấy giờ, nàng đã 27 tuổi.

Tuy rằng Dung phi nhập cung ở độ tuổi được đánh giá là đã già nhưng Càn Long vẫn bị hấp dẫn bởi dung mạo xinh đẹp và mùi hương tươi mát ngào ngạt trên người nàng.

Chân dung Dung phi của Càn Long đế.
Dung phi không những sở hữu một dung mạo xinh đẹp và một mùi hương đặc biệt trên người, nàng còn may mắn được hưởng gen di truyền ca hát và nhảy múa từ bao đời nay của những thiếu nữ Duy Ngô Nhĩ.

Khi nhảy múa, cả người của Dung phi vô cùng mềm mại, uyển chuyển, động tác cổ cũng cực kỳ linh hoạt, trông nàng giống như một con thiên nga trắng đầy cao quý vậy.

Sau khi thưởng thức màn biểu diễn của tuyệt sắc mỹ nhân Dung phi, Càn Long đã bị nàng làm cho say đắm. Đó cũng là lý do giải thích cho việc thăng cấp phi vị của nàng diễn ra vô cùng nhanh: Nhập cung 3 năm được phong làm Tần, 5 năm sau được phong làm phi, và đứng thứ 3 trong hàng phi vị.

Những người thường xuyên xem phim về Thanh cung ắt đều biết, nhà Thanh thực hiện vô cùng nghiêm ngặt quy trình tấn phong.

Trong số các phi tần của hoàng đế, đáp ứng có địa vị thấp nhất, sau đó là quý nhân, tần vị, phi vị, quý phi, hoàng quý phi, sau cùng là hoàng hậu.

Ảnh minh họa các phi tần, mỹ nữ trong hậu cung của hoàng đế Trung Hoa.
Nếu như không phải vì xuất thân quý tộc hoặc sinh được hoàng tử, thì những trường hợp khác rất khó được thăng cấp bậc.

Ấy vậy mà Dung phi chưa sinh cho Càn Long lấy một người con, nhưng lại được thăng lên làm quý phi. Từ đó có thể thấy mức độ sủng ái của Càn Long đối với Dung phi ra sao.

Đặc biệt hơn nữa là sau khi Dung phi qua đời, Càn Long vô cùng đau lòng, đến mức phải bãi triều 3 ngày.

Trong xã hội phong kiến, một hoàng đế vì cái chết của phi tử mà bãi triều 3 ngày - việc này là vô cùng bất thường, chưa từng có tiền lệ dưới thời Thanh. Và sự việc này đã khiến cho văn võ bá quan vô cùng bất mãn.

Thế nhưng cho dù thế nào thì họ cũng không dám lên tiếng, càng không dám nổi giận với hoàng đế, âu cũng là điều dễ hiểu.

