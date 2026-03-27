Lạm dụng thiết bị điện tử, nhiều trẻ mắt nháy liên tục do hội chứng tic

Dỗ con ăn bằng điện thoại và hội chứng tic phát sinh?

BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Liên chuyên khoa - Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho biết, các thiết bị điện tử như: điện thoại, máy tính bảng, ti vi... có ánh sáng xanh. Trẻ em sử dụng những thiết bị điện tử này sẽ giảm cảm giác buồn ngủ, gây mệt mỏi, gây một số loại bệnh như vẹo cột sống cổ do trẻ cúi xuống suốt...

Ngoài ra, do mải mê với thế giới ảo trong các thiết bị điện tử, trẻ còn thích sống một mình, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, gây ra những bệnh về tâm lý như trầm cảm, tăng động, giảm chú ý...

Hiện tại khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 còn tiếp nhận nhiều trẻ bị hội chứng tic với biểu hiện nháy mắt liên tục. Đây là một dạng rối loạn vận động, trẻ sẽ lặp đi lặp lại một hành động nào đó mà không thể kiểm soát được.

"Nguyên nhân chính gây ra hội chứng tic là do trẻ sử dụng thiết bị điện thoại quá nhiều", bác sĩ Thanh Sang cho hay.

Các bậc cha mẹ có con bị hội chứng tic kể do trẻ lười ăn, quấy khóc nên họ cho trẻ xem điện thoại trong lúc ăn để dụ trẻ ăn hoặc để trẻ ngồi yên. Những trẻ này thường được cha mẹ cho xem hàng giờ điện thoại mỗi ngày.

“Trẻ bị hội chứng tic nhẹ chỉ cần cho trẻ ngưng các thiết bị điện tử sẽ khỏi, nhưng khi bị nặng có thể chuyển sang các bệnh về tâm lý như rối loạn tăng động giảm chú ý, thần kinh, tự kỷ...”, BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang nhấn mạnh.

Dạng rối loạn thần kinh phổ biến ở trẻ cần nhận biết sớm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, hội chứng tic thường xảy ra ở trẻ em dưới 18 tuổi, là một trong các rối loạn thần kinh phổ biến nhất ở trẻ em.

Đây là một rối loạn thần kinh, liên quan đến các cơn co thắt đột ngột, không kiểm soát được của các cơ và lặp đi lặp lại nhiều lần. Hội chứng tic ở trẻ em được chẩn đoán dựa trên các cử động cơ nhanh, đột ngột, lặp lại không có nhịp điệu bao gồm cả âm thanh hoặc giọng nói.

Việc nhận biết và điều trị hội chứng tic ở trẻ em là vô cùng quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực của căn bệnh này đến cuộc sống của trẻ.

Theo các bác sĩ Vinmec, rối loạn tic thường khởi phát trước 18 tuổi (phổ biến nhất từ 4-6 tuổi), đạt đỉnh điểm nặng nhất ở tuổi 10-12 và giảm dần trong giai đoạn thanh thiếu niên. Mặc dù đa số các trường hợp tic tự biến mất, nhưng có khoảng 1% trẻ em kéo dài tình trạng này đến tuổi trưởng thành

Nguyên nhân của hội chứng tic ở trẻ em vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nghiên cứu cho thấy có một yếu tố di truyền và môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bệnh lý này.

Các rối loạn tic được chia thành 3 loại bởi hệ thống Chẩn đoán và Thống kê rối loạn tâm thần, ấn bản lần thứ 5 (DSM-5):

Rối loạn tic tạm thời: Một hoặc nhiều tic vận động và âm thanh biểu hiện < 1 năm.

Rối loạn tic kéo dài (mãn tính): Một hoặc nhiều tic vận động hoặc âm thanh (nhưng không có cả vận động và âm thanh) biểu hiện > 1 năm.

Hội chứng Tourette (hội chứng Gilles de la Tourette): Cả tic vận động và âm thanh kéo dài > 1 năm.

Các động tác như nháy mắt lặp đi lặp lại nhiều lần trong hội chứng tic - Ảnh BVCC

Các triệu chứng của hội chứng tic ở trẻ em bao gồm:

Cử động đột ngột và không kiểm soát được: Đây là triệu chứng chính, các cử động này có thể là cử động đơn giản như nháy mắt, nhấc vai hoặc là cử động phức tạp hơn như nhảy múa, xoay người, hay gật đầu.

Âm thanh lặp đi lặp lại: Một số trẻ mắc bệnh có thể phát ra các âm thanh đặc biệt lặp đi lặp lại như kêu, rên, nói lặp đi lặp lại một từ hoặc một câu.

Tình trạng khó khăn và căng thẳng: Trẻ bị hội chứng tic thường cảm thấy khó khăn và căng thẳng khi cử động hoặc phát ra âm thanh đặc biệt, đặc biệt là khi điều này xảy ra trong các tình huống xã hội như trường học, ở nhà hoặc khi gặp gỡ bạn bè.

Triệu chứng tăng cường: Trẻ bị hội chứng tic thường có cảm giác khó chịu và cần phải cử động hoặc phát ra âm thanh đặc biệt để giảm bớt cảm giác này.

Triệu chứng giảm đi khi trẻ tập trung vào một hoạt động nào đó: Trẻ bị hội chứng tic thường có thể kiểm soát triệu chứng tốt hơn khi trẻ tập trung vào một hoạt động nào đó.

Các hậu quả của hội chứng tic ở trẻ em có thể bao gồm:

Ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày: Các cử động đột ngột, không kiểm soát được và âm thanh lặp đi lặp lại có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày của trẻ, bao gồm tắm rửa, ăn uống, mặc quần áo, và các hoạt động vui chơi.

Ảnh hưởng đến giao tiếp: Trẻ bị hội chứng tic có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Các triệu chứng này có thể khiến trẻ cảm thấy tự ti và khó chịu khi giao tiếp với người khác.

Ảnh hưởng đến học tập: Hội chứng tic có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và học tập của trẻ. Việc cử động đột ngột và không kiểm soát được và phát ra âm thanh đặc biệt trong khi học có thể làm gián đoạn quá trình học tập và khiến trẻ gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức.

Tình trạng lo âu và trầm cảm: Trẻ bị hội chứng tic có thể cảm thấy bất an, lo lắng và thậm chí là trầm cảm vì khó khăn trong việc kiểm soát các triệu chứng của mình. Tình trạng lo âu và trầm cảm có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Hiện nay, không có phương pháp điều trị hoàn toàn chữa khỏi hội chứng tic ở trẻ em, nhưng có nhiều phương pháp điều trị có thể giúp giảm các triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ như: Thay đổi lối sống: Các thay đổi trong lối sống của trẻ bao gồm tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh và đủ giấc ngủ có thể giúp giảm các triệu chứng của hội chứng tic. Trị liệu hành vi và tâm lý: Những phương pháp như hướng dẫn trị liệu hành vi và tâm lý có thể giúp trẻ học cách kiểm soát các triệu chứng của mình. Thuốc theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ và có thể gây ra tác dụng phụ.

