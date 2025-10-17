Bệnh lý về gan, đặc biệt là xơ gan do rượu, thường để lại nhiều hậu quả nặng nề như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, suy giảm miễn dịch và rối loạn nội tiết...

Bệnh nhân sốc mất máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, hôn mê gan độ III, suy đa tạng trên nền xơ gan rượu – tiên lượng tử vong gần như 99,9% – đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cứu sống ngoạn mục.

Trước tình trạng nguy kịch, dù biết cơ hội sống của người bệnh vô cùng mong manh, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vẫn kiên định, nỗ lực bằng tất cả năng lực chuyên môn và tinh thần không bỏ cuộc.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, cùng việc ứng dụng nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, đã tạo nên kỳ tích mang lại sự sống cho bệnh nhân, đem lại niềm hạnh phúc to lớn cho gia đình.

Đêm ngày 07/10/2025, bệnh nhân Hồ Cảnh T. (56 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) được đưa vào Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nôn ra máu số lượng lớn, huyết áp tụt sâu, hôn mê.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống thở máy chủ động, bù khối lượng tuần hoàn và sử dụng thuốc vận mạch.

Sau khi cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Kỳ tích xảy ra với bệnh nhân chỉ còn 1 cơ hội sống - Ảnh BVCC

Tại Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc, ê-kíp bác sĩ bước vào cuộc chiến thực sự với tử thần. Bệnh nhân được duy trì thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền khối hồng cầu và các chế phẩm máu với khối lượng lớn, gần như thay toàn bộ máu.

Sử dụng ba loại thuốc vận mạch liều cao và điều chỉnh liều theo huyết áp động mạch xâm lấn. Trong khi hồi sức tích cực, vấn đề cấp thiết là phải kiểm soát được nguồn xuất huyết.

Các bác sĩ khoa Thăm dò Chức năng đã tiến hành nội soi thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản vỡ, một kỹ thuật then chốt giúp cầm máu kịp thời.

Dù được điều trị tích cực, sau 4 ngày tình trạng vẫn hết sức nặng nề: sốc nhiễm khuẩn nặng, chỉ số marker nhiễm trùng tăng cao, phải tăng dần liều thuốc vận mạch, xuất hiện hôn mê gan độ III và vô niệu hoàn toàn.

Trước diễn biến nghiêm trọng, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định triển khai kỹ thuật cao: thay huyết tương kết hợp lọc máu liên tục – một phương pháp chuyên sâu thường chỉ áp dụng cho các ca bệnh cực kỳ nặng.

Bằng sự kiên trì và quyết tâm không lùi bước, sau 08 ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân bắt đầu cải thiện: xuất huyết tiêu hóa được khống chế, nhiễm trùng được kiểm soát, chức năng gan thận hồi phục dần, ý thức bệnh nhân cải thiện, được rút ống nội khí quản, tự thở và ăn uống trở lại.

Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt này, BS Hoàng Đăng Điện, khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc cho biết: Với trường hợp này, bệnh nhân rơi vào tình trạng cực kỳ nguy kịch, tiên lượng sống rất thấp.

Kết quả thành công chỉ có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa: Cấp cứu, Hồi sức Tích cực – Chống độc, Thăm dò chức năng và Huyết học - Truyền máu. Dù cơ hội sống chỉ còn 1%, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực cứu chữa đến cùng – vì sứ mệnh của người thầy thuốc là cứu những phần sự sống còn lại.