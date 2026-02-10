Hà Nội

Kim tự tháp Giza có thể sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước

Kho tri thức

Kim tự tháp Giza có thể sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước

Phương pháp so sánh các điểm xói mòn ở kim tự tháp Giza cho thấy công trình nổi tiếng Ai Cập này có thể được xây sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước đây.

Tâm Anh (theo ATI)
Kim tự tháp Giza hay còn gọi Đại kim tự tháp của Khufu hoặc lăng mộ của Khufu là kim tự tháp lớn nhất và lâu đời nhất tại Giza, Ai Cập. Đây là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại và là kỳ quan duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Cornell University Library.
Kim tự tháp Giza hay còn gọi Đại kim tự tháp của Khufu hoặc lăng mộ của Khufu là kim tự tháp lớn nhất và lâu đời nhất tại Giza, Ai Cập. Đây là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại và là kỳ quan duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Cornell University Library.
Gần đây, kỹ sư Alberto Donini đến từ Đại học Bologna đã áp dụng một hệ thống xác định niên đại mới mà ông gọi là "phương pháp xói mòn tương đối" (REM) cho kim tự tháp Giza. Theo đó, ông đưa ra nhận định kim tự tháp Giza có thể đã được xây dựng sớm nhất vào khoảng năm 23000 trước Công nguyên, tức sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước đây. Ảnh: Alberto Domini.
Gần đây, kỹ sư Alberto Donini đến từ Đại học Bologna đã áp dụng một hệ thống xác định niên đại mới mà ông gọi là "phương pháp xói mòn tương đối" (REM) cho kim tự tháp Giza. Theo đó, ông đưa ra nhận định kim tự tháp Giza có thể đã được xây dựng sớm nhất vào khoảng năm 23000 trước Công nguyên, tức sớm hơn 20.000 năm so với nhận định trước đây. Ảnh: Alberto Domini.
Trước đó, nhiều nghiên cứu khoa học về niên đại kim tự tháp Giza đã được tiến hành trong nhiều thế kỷ. Theo đó, nhiều chuyên gia đồng ý rằng công trình được xây dựng dưới thời trị vì của pharaoh Khufu - người cai trị Ai Cập từ khoảng năm 2589 trước Công nguyên đến năm 2566 trước Công nguyên. Kim tự tháp Khafre được xây dựng ngay sau đó và công trình tiếp theo là kim tự tháp Menkaure. Ảnh: Alberto Domini.
Trước đó, nhiều nghiên cứu khoa học về niên đại kim tự tháp Giza đã được tiến hành trong nhiều thế kỷ. Theo đó, nhiều chuyên gia đồng ý rằng công trình được xây dựng dưới thời trị vì của pharaoh Khufu - người cai trị Ai Cập từ khoảng năm 2589 trước Công nguyên đến năm 2566 trước Công nguyên. Kim tự tháp Khafre được xây dựng ngay sau đó và công trình tiếp theo là kim tự tháp Menkaure. Ảnh: Alberto Domini.
Vào những năm 1800, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những dòng chữ khắc bên trong kim tự tháp Giza có nhắc đến tên pharaoh Khufu. Dường như chúng được những người thợ xây để lại, bổ sung thêm một bằng chứng nữa cho thấy công trình này được xây dựng dưới thời trị vì của pharaoh Khufu lừng danh Ai Cập. Ảnh: WitR via Shutterstock.
Vào những năm 1800, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những dòng chữ khắc bên trong kim tự tháp Giza có nhắc đến tên pharaoh Khufu. Dường như chúng được những người thợ xây để lại, bổ sung thêm một bằng chứng nữa cho thấy công trình này được xây dựng dưới thời trị vì của pharaoh Khufu lừng danh Ai Cập. Ảnh: WitR via Shutterstock.
Các nhà khảo cổ học sau đó đã sử dụng các phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ để xác định niên đại của vữa dùng để kết dính các khối đá, được làm từ tro và do đó có chứa chất hữu cơ. Kết quả này cho thấy vữa có khả năng được trộn trong khoảng thời gian từ năm 2620 trước Công nguyên đến 2484 trước Công nguyên. Điều này trùng khớp với triều đại của pharaoh Khufu. Ảnh: Bruce Yuanyue Bi via Getty Images.
Các nhà khảo cổ học sau đó đã sử dụng các phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ để xác định niên đại của vữa dùng để kết dính các khối đá, được làm từ tro và do đó có chứa chất hữu cơ. Kết quả này cho thấy vữa có khả năng được trộn trong khoảng thời gian từ năm 2620 trước Công nguyên đến 2484 trước Công nguyên. Điều này trùng khớp với triều đại của pharaoh Khufu. Ảnh: Bruce Yuanyue Bi via Getty Images.
Mặc dù có nhiều bằng chứng chỉ ra kim tự tháp Giza được xây dựng vào khoảng năm 2575 trước Công nguyên nhưng kỹ sư Alberto tuyên bố nghiên cứu của ông có thể viết lại lịch sử về quá trình xây dựng công trình kỳ vĩ này. Ảnh: egypttoursportal.com.
Mặc dù có nhiều bằng chứng chỉ ra kim tự tháp Giza được xây dựng vào khoảng năm 2575 trước Công nguyên nhưng kỹ sư Alberto tuyên bố nghiên cứu của ông có thể viết lại lịch sử về quá trình xây dựng công trình kỳ vĩ này. Ảnh: egypttoursportal.com.
“Phương pháp REM dựa trên tỷ lệ giữa 2 loại xói mòn tác động lên cùng một loại đá ở cùng một vị trí: một loại có niên đại đã biết và loại kia có niên đại cần xác định. Tỷ lệ này sau đó được sử dụng để tính toán tuổi của khối đá đang được kiểm tra", kỹ sư Alberto chia sẻ. Ảnh: egypttoursportal.com.
“Phương pháp REM dựa trên tỷ lệ giữa 2 loại xói mòn tác động lên cùng một loại đá ở cùng một vị trí: một loại có niên đại đã biết và loại kia có niên đại cần xác định. Tỷ lệ này sau đó được sử dụng để tính toán tuổi của khối đá đang được kiểm tra", kỹ sư Alberto chia sẻ. Ảnh: egypttoursportal.com.
Thông qua so sánh mức độ xói mòn đã diễn ra trong 7 thế kỷ qua với mức độ xói mòn trên các khối đá chưa bao giờ được bao phủ bởi đá vôi, kỹ sư Alberto tin rằng ông có thể tính toán được thời điểm những tảng đá ban đầu được đặt vào vị trí xây dựng để tạo nên kim tự tháp Giza. Ảnh: egypttoursportal.com.
Thông qua so sánh mức độ xói mòn đã diễn ra trong 7 thế kỷ qua với mức độ xói mòn trên các khối đá chưa bao giờ được bao phủ bởi đá vôi, kỹ sư Alberto tin rằng ông có thể tính toán được thời điểm những tảng đá ban đầu được đặt vào vị trí xây dựng để tạo nên kim tự tháp Giza. Ảnh: egypttoursportal.com.
Kỹ sư Alberto lưu ý rằng, sự xói mòn xảy ra bằng nhiều cách. Trong đó, nước là "thủ phạm" chính khi từ nước chảy tràn nhỏ giọt lên bề mặt kim tự tháp Giza cho đến những dòng chất lỏng thấm vào các vết nứt nhỏ, đóng băng và giãn nở. Ngoài ra, các nguyên nhân khác như hoạt động của gió, sự biến động nhiệt độ, mưa axit, sự mài mòn bề mặt do con người tạo ra... Ảnh: egypttoursportal.com.
Kỹ sư Alberto lưu ý rằng, sự xói mòn xảy ra bằng nhiều cách. Trong đó, nước là "thủ phạm" chính khi từ nước chảy tràn nhỏ giọt lên bề mặt kim tự tháp Giza cho đến những dòng chất lỏng thấm vào các vết nứt nhỏ, đóng băng và giãn nở. Ngoài ra, các nguyên nhân khác như hoạt động của gió, sự biến động nhiệt độ, mưa axit, sự mài mòn bề mặt do con người tạo ra... Ảnh: egypttoursportal.com.
Nếu phương pháp của kỹ sư Alberto chính xác thì kim tự tháp Giza có thể đã được xây dựng vào khoảng năm 23000 trước Công nguyên, sớm hơn tới 20.000 năm so với niên đại hiện được giới chuyên gia chấp nhận rộng rãi. Ảnh: egypt-uncovered.com.
Nếu phương pháp của kỹ sư Alberto chính xác thì kim tự tháp Giza có thể đã được xây dựng vào khoảng năm 23000 trước Công nguyên, sớm hơn tới 20.000 năm so với niên đại hiện được giới chuyên gia chấp nhận rộng rãi. Ảnh: egypt-uncovered.com.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo ATI)
#kim tự tháp Giza #kim tự tháp #Giza #Ai Cập

