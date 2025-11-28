Hà Nội

Kỳ Duyên bùng nổ khí chất “nữ tổng tài” trong bộ ảnh mới

Kỳ Duyên bùng nổ khí chất “nữ tổng tài” trong bộ ảnh mới

Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với phong cách “tổng tài” mạnh mẽ, sắc lạnh nhưng vô cùng cuốn hút. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bộ ảnh gần đây của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhanh chóng gây chú ý khi cô xuất hiện trong thiết kế áo măng tô dáng ngắn kết hợp cùng quần suông tối giản nhưng thời thượng.
Mái tóc được búi cao gọn gàng, đi kèm kính đen sành điệu giúp tổng thể outfit của Kỳ Duyên trở nên đầy quyền lực, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến phong cách của một nữ tổng tài trong phim ảnh.
Vốn nổi danh là một trong những Hoa hậu có màn “lột xác” ấn tượng nhất showbiz Việt, Kỳ Duyên chưa từng khiến khán giả thất vọng mỗi lần xuất hiện.
Từ hình ảnh nàng hậu nhẹ nhàng, nữ tính khi đăng quang năm nào, cô đã bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành biểu tượng thời trang mang đậm dấu ấn cá tính.
Kỳ Duyên của hiện tại là biểu tượng thời trang lạnh lùng, sắc sảo, mang đậm dấu ấn high fashion.
Nàng hậu không cần dựa vào những bộ váy lộng lẫy hay những đường cong phô diễn. Thay vào đó, chính ánh nhìn sắc lạnh, biểu cảm lạnh lùng đầy quyền lực và phong thái đĩnh đạc của cô mới là yếu tố khiến người xem khó rời mắt.
Gương mặt của Kỳ Duyên được khen ngợi bởi vẻ đẹp hài hòa: đôi mắt sâu cuốn hút, sống mũi cao thanh thoát, bờ môi dày gợi cảm cùng làn da mịn màng không tì vết.
Những đường nét ấy khi kết hợp với phong cách thời trang tối giản mà sắc lạnh lại càng tôn lên vẻ đẹp hiện đại và quyền lực của cô.
Với lần xuất hiện đầy ấn tượng này, Kỳ Duyên một lần nữa chứng minh khả năng biến hóa đa dạng cùng phong thái thời trang đẳng cấp.
Từ hình ảnh dịu dàng nữ tính, Kỳ Duyên sau đó xây dựng phong cách cá tính, thời thượng hơn.
