Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ bí loài cây biết 'nuốt vàng', tiết lộ vị trí mỏ quý dưới lòng đất

Giải mã

Kỳ bí loài cây biết 'nuốt vàng', tiết lộ vị trí mỏ quý dưới lòng đất

Nghiên cứu của các chuyên gia Phần Lan phát hiện một số vi khuẩn sống trên cây vân sâm có thể tách riêng và tích tụ hạt nano vàng nhờ hấp thụ từ rễ.

Tâm Anh (theo LS)
Trong nghiên cứu được công bố ngày 28/8 trên tạp chí Environmental Microbiome, cây vân sam Na Uy (Picea abies) tập trung hạt nano vàng với sự hỗ trợ của vi khuẩn trên cây. Ảnh: Douglas Sacha/Getty Images.
Trong nghiên cứu được công bố ngày 28/8 trên tạp chí Environmental Microbiome, cây vân sam Na Uy (Picea abies) tập trung hạt nano vàng với sự hỗ trợ của vi khuẩn trên cây. Ảnh: Douglas Sacha/Getty Images.
"Kết quả của chúng tôi cho thấy vi khuẩn và các vi sinh vật khác sống bên trong thực vật có thể ảnh hưởng đến sự tích tụ vàng trong cây", tác giả chính của nghiên cứu Kaisa Lehosmaa, nhà sinh thái học tại Đại học Oulu ở Phần Lan, cho biết. Ảnh: theplantstore.co.nz.
"Kết quả của chúng tôi cho thấy vi khuẩn và các vi sinh vật khác sống bên trong thực vật có thể ảnh hưởng đến sự tích tụ vàng trong cây", tác giả chính của nghiên cứu Kaisa Lehosmaa, nhà sinh thái học tại Đại học Oulu ở Phần Lan, cho biết. Ảnh: theplantstore.co.nz.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu thập 138 mẫu lá kim từ 23 cây vân sam gần mỏ vàng Kittilä ở phía bắc Na Uy - nơi sản xuất vàng lớn nhất châu Âu. Lá kim từ 4 cây vân sam chứa hạt nano vàng. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu thập 138 mẫu lá kim từ 23 cây vân sam gần mỏ vàng Kittilä ở phía bắc Na Uy - nơi sản xuất vàng lớn nhất châu Âu. Lá kim từ 4 cây vân sam chứa hạt nano vàng. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Những hạt nano vàng được bao quanh bởi màng sinh học tạo ra bởi chi vi khuẩn như P3OB-42, Cutibacterium và Corynebacterium. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Những hạt nano vàng được bao quanh bởi màng sinh học tạo ra bởi chi vi khuẩn như P3OB-42, Cutibacterium và Corynebacterium. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Loại màng này là hợp chất polysaccharide (đường phức tạp) và protein do vi khuẩn tiết ra, cho phép chúng tồn tại trong mô thực vật. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Loại màng này là hợp chất polysaccharide (đường phức tạp) và protein do vi khuẩn tiết ra, cho phép chúng tồn tại trong mô thực vật. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Sự liên kết chặt chẽ giữa hạt nano và màng sinh học của vi khuẩn chỉ ra vi khuẩn có khả năng tách riêng khoáng chất. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Sự liên kết chặt chẽ giữa hạt nano và màng sinh học của vi khuẩn chỉ ra vi khuẩn có khả năng tách riêng khoáng chất. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Theo các chuyên gia, nếu chặt cây vân sam để chưng cất lượng vàng nhỏ trong lá kim của chúng thì sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế. Nguyên do là bởi những hạt vàng này chỉ có kích thước bằng một phần triệu milimét. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Theo các chuyên gia, nếu chặt cây vân sam để chưng cất lượng vàng nhỏ trong lá kim của chúng thì sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế. Nguyên do là bởi những hạt vàng này chỉ có kích thước bằng một phần triệu milimét. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Việc cây vân sam có thể hấp thụ khoáng chất quý giá nhờ bộ rễ có thể hỗ trợ hoạt động thăm dò mỏ vàng dưới lòng đất. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Việc cây vân sam có thể hấp thụ khoáng chất quý giá nhờ bộ rễ có thể hỗ trợ hoạt động thăm dò mỏ vàng dưới lòng đất. Ảnh: hedgenursery.co.uk.
Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.
Tâm Anh (theo LS)
#Cây hấp thụ vàng từ rễ #Nghiên cứu cây vân sam #cây vân sam Na Uy #cây vân sam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT