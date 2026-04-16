KITA Group: Chiến lược bứt tốc tại thị trường miền Nam

Tiếp nối thành công từ thị trường miền Bắc, KITA Group đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ tại khu vực phía Nam trên cơ sở nền tảng nội lực vững mạnh.

PV

Không chọn cách phát triển “nóng”, KITA Group định hình vị thế nhà phát triển bất động sản bền vững thông qua chuỗi giá trị Pháp lý tường minh làm nền tảng, Giải pháp thông minh làm công cụ và kiến tạo Cộng đồng văn minh làm mục tiêu. Sự nhất quán trong tư duy quản trị và hành động là nền tảng cốt lõi để KITA Group tự tin bước vào giai đoạn bứt tốc, mang đến cho thị trường miền Nam những dự án đáng sống với chuẩn mực pháp lý và chất lượng vượt trội.

ANSANA by KITA: Tâm điểm kết nối, đón sóng hạ tầng khu Tây

Tọa lạc tại vị trí "vàng" mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt (phường An Lạc), dự án ANSANA by KITA quy mô gần 2,5 ha, mật độ xây dựng chưa tới 40%, sở hữu lợi thế chiến lược khi nằm trên trục xương sống kết nối trực tiếp khu Tây với lõi trung tâm TP HCM. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến Quận 1, Quận 5, Quận 6, Quận 8 (cũ) và khu đô thị phía Nam thành phố chỉ trong vài phút.

ANSANA by KITA được phát triển theo định hướng khu phức hợp hiện đại tại mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt

Đòn bẩy quan trọng thúc đẩy giá trị của ANSANA by KITA chính là dự án cầu Bình Tiên được triển khai trong năm 2026. Công trình hạ tầng trọng điểm này của TP.HCM không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông, rút ngắn khoảng cách đến khu Nam mà còn là "ngòi nổ" gia tăng giá trị bất động sản khu vực. Trong bối cảnh hạ tầng khu Tây ngày càng hoàn thiện, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cao cấp mà còn là danh mục đầu tư bền vững, đón đầu chu kỳ tăng trưởng của thị trường.

Kiều by KITA: Khai thác giá trị lõi di sản tại trung tâm Quận 5

Khác với các đô thị vệ tinh, Kiều by KITA (mặt tiền Trần Hưng Đạo) lại chọn hướng đi khác biệt khi khai thác "giá trị lõi" tại khu vực giàu bản sắc văn hóa bậc nhất TP HCM. Dự án là lời giải cho bài toán khan hiếm quỹ nhà ở tại trung tâm, hướng đến việc kiến tạo không gian sống đậm dấu ấn Sài Gòn nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn vận hành thông minh.

Vị trí mặt tiền huyết mạch, Kiều by KITA không chỉ là nơi an cư đẳng cấp mà còn là tài sản có giá trị tích lũy vượt thời gian. Dự án đáp ứng nhu cầu đầu tư nhóm khách hàng trân trọng giá trị truyền thống nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cuộc sống hiện đại tại khu vực vốn rất ít nguồn cung mới. Dự án một lần nữa khẳng định vị thế độc bản khi khách hàng có thể nhận sổ hồng và dọn vào ở ngay.

82 căn hộ Kiều by KITA sẵn sàng sổ hồng bàn giao cho khách hàng dọn vào ở ngay

KITA Airport City: Tầm vóc đô thị vệ tinh tại "Tây Đô"

Với quy mô hơn 150ha, KITA Airport City là dự án chiến lược góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại thành phố Cần Thơ. Dự án được quy hoạch đồng bộ với đa dạng loại hình sản phẩm từ nhà phố thương mại, căn hộ đến biệt thự và đất nền. Dự án cũng chứng minh năng lực phát triển đô thị quy mô lớn của KITA Group tại thị trường phía Nam, khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản bền vững.

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ giao thương, KITA Airport City được tập trung để kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích hiện đại, phục vụ nhu cầu sống và kinh doanh của cư dân. Từng phân khu được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa "mạch sống" năng động cho cộng đồng cư dân tương lai. Với tầm nhìn dài hạn, dự án định hình một phong cách sống mới, hiện đại và văn minh giữa lòng thủ phủ miền Tây.

KITA Group trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho khách hàng Khu đô thị sân bay KITA Airport City

KITA Aqua Avenue: Tâm điểm thịnh vượng mới bên dòng Bô Kê

Tại Vĩnh Long, KITA Aqua Avenue khẳng định chuẩn mực của một "Đô thị vị nhân sinh" thông qua sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và hệ sinh thái bản địa. Dự án không chỉ là nơi an cư mà còn là biểu tượng của sự phát triển bền vững, kết nối hài hòa các giá trị Môi trường - Kinh tế - Xã hội. KITA Group cũng chủ động đề xuất dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở xã hội nhằm đón đầu sự phát triển của Khu công nghiệp Hòa Phú. Quyết định này cũng thể hiện tư duy quản trị trách nhiệm, đồng hành cùng sự ổn định an sinh xã hội tại địa phương. Với vị thế "cận giang" đắc địa, KITA Aqua Avenue hiện thực hóa mạch sống thịnh vượng, mang lại cơ hội đầu tư an toàn và nhân văn tại khu vực cửa ngõ Vĩnh Long.

Trong giai đoạn phát triển mới, KITA Group không chọn cách mở rộng nóng, phân tán nguồn lực mà tập trung vào chiều sâu quản trị thông qua việc kiểm soát chặt chẽ "kiềng ba chân": pháp lý, tiến độ và chất lượng. Bên cạnh các dự án trọng điểm đang triển khai, KITA Group tiếp tục chuẩn bị nguồn lực cho quỹ đất sạch tại các khu vực phát triển đô thị TOD ở TP HCM và các khu vực vệ tinh như Vĩnh Long, Lâm Đồng nhằm đón đầu sự bứt phá của hạ tầng khu vực.

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn, ông Tăng Lê Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực KITA Group khu vực Miền Nam khẳng định: "Mục tiêu của tập đoàn không chỉ dừng lại ở việc phát triển bất động sản đơn thuần, mà là kiến tạo nên những hệ sinh thái đô thị bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương". Với danh mục dự án tiềm năng đã hoàn thiện về mặt thủ tục, KITA Group đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ, từ giai đoạn “tích lũy” để chính thức bước vào chu kỳ “bứt tốc”.

Doanh nghiệp

KITA Group xúc tiến hợp tác với Tập đoàn ô tô Thượng Hải - SAIC Motor

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc trong tháng 3/2026, Lãnh đạo Tập đoàn KITA Group đã có buổi làm việc với đại diện của SAIC Motor và khảo sát trực tiếp nhãn hiệu xe thương mại Yuejin của Tập đoàn này. Hoạt động nằm trong định hướng mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, vốn đang được KITA Group đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Tại nhà máy Yuejin (Nam Kinh, Trung Quốc), đoàn công tác của KITA group đã tham quan toàn bộ dây chuyền sản xuất bao gồm khu dập thân vỏ, hệ thống hàn thông minh, dây chuyền sơn hiện đại và khu vực lắp ráp xe hoàn thiện. Yuejin hiện đang vận hành dây chuyền dập Gudel dual-arm, hệ thống hàn tự điều chỉnh, dây chuyền sơn tự động và hệ thống logistics theo mô hình sản xuất tinh gọn, tối ưu chi phí và giảm lãng phí, những công nghệ được đánh giá là tối ưu cho sản xuất xe thương mại quy mô lớn.

Doanh nghiệp

Bài toán phát triển bền vững của KITA Group: Từ nguồn lực đến tầm nhìn

Khát vọng về một xã hội phát triển bền vững cùng tầm nhìn kiến tạo nên hệ sinh thái kinh tế hài hòa giữa đô thị - công nghệ - môi trường đã được KITA Group hiện thực hóa.

Không chỉ qua những khu đô thị hiện đại, những cộng đồng văn minh đang dần thành hình, mà còn trong chính chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế mới. Ở đó, phát triển không còn là câu chuyện của riêng bất động sản, mà là hành trình tạo nên những giá trị dài hạn cho xã hội.

Bất động sản: Trụ cột cốt lõi tạo dựng nguồn lực

Doanh nghiệp

KITA Group trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Thái Nguyên sau bão số 11

Trước những thiệt hại do bão số 11 gây ra tại các tỉnh miền Bắc, sáng ngày 16/10/2025, Tập đoàn KITA Group đã trao tặng 500 triệu đồng tới tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện KITA Group trao 500 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Đàm Quang Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV KITA Group đã kịp thời chung tay sẻ chia với người dân trong lúc khó khăn. Ông cho biết, toàn bộ nguồn kinh phí sẽ được phân bổ khẩn trương đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề, phục vụ công tác cứu trợ, tái thiết nhà cửa và khôi phục hạ tầng dân sinh, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

VinFuture kích hoạt "lá chắn số" chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng

Xâm nhập mặn ngày càng diễn biến khó lường, đe dọa sinh kế của người dân tại các khu vực ven biển Đồng bằng sông Hồng. Trong bối cảnh đó, Quỹ VinFuture phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) triển khai dự án AI dự báo sớm, tích hợp đa công nghệ, tạo nên “lá chắn số” giúp nông dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

