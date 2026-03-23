KITA Group xúc tiến hợp tác với Tập đoàn ô tô Thượng Hải - SAIC Motor

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc trong tháng 3/2026, Lãnh đạo Tập đoàn KITA Group đã có buổi làm việc với đại diện của SAIC Motor và khảo sát trực tiếp nhãn hiệu xe thương mại Yuejin của Tập đoàn này. Hoạt động nằm trong định hướng mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, vốn đang được KITA Group đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Tại nhà máy Yuejin (Nam Kinh, Trung Quốc), đoàn công tác của KITA group đã tham quan toàn bộ dây chuyền sản xuất bao gồm khu dập thân vỏ, hệ thống hàn thông minh, dây chuyền sơn hiện đại và khu vực lắp ráp xe hoàn thiện. Yuejin hiện đang vận hành dây chuyền dập Gudel dual-arm, hệ thống hàn tự điều chỉnh, dây chuyền sơn tự động và hệ thống logistics theo mô hình sản xuất tinh gọn, tối ưu chi phí và giảm lãng phí, những công nghệ được đánh giá là tối ưu cho sản xuất xe thương mại quy mô lớn.

Trong chuyến khảo sát, KITA Group đặc biệt quan tâm nhóm xe tải nhẹ và xe tải trung, vốn là phân khúc chủ lực của Yuejin và phù hợp với nhu cầu đang tăng nhanh tại Việt Nam, nhất là ở các lĩnh vực vận tải đô thị, logistics và thương mại điện tử. Một số dòng xe du lịch mà Yuejin đang phát triển, tiêu biểu như Maxus, cũng được giới thiệu như các nền tảng có thể mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai.

Dòng xe Maxus do Yuejin phát triển được định vị trong phân khúc xe đa dụng với tiêu chí vận hành ổn định, tiết kiệm và an toàn

Trong chuyến công tác, hai bên cũng đã trao đổi về năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, xu hướng phát triển sản phẩm toàn cầu và khả năng phối hợp trong nhiều mô hình hợp tác. Đại diện KITA Group kỳ vọng việc tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn của SAIC Motor sẽ hỗ trợ chiến lược phát triển ngành ô tô của KITA Group tại Việt Nam, từ sản phẩm, công nghệ đến chuỗi cung ứng.

Nhu cầu xe thương mại tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ sự phát triển mạnh của vận tải nội đô, thương mại điện tử và logistics. Các dòng xe tải nhẹ, xe tải trung có tỷ lệ tăng trưởng tốt trong vài năm gần đây và được xem là phân khúc có nhiều cơ hội mở rộng doanh số. Với danh mục sản phẩm đã được kiểm chứng tại hơn 60 thị trường, Yuejin được đánh giá phù hợp để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Trong chiến lược dài hạn, KITA Group định hướng phát triển mảng sản xuất và lắp ráp ô tô trở thành một trong các trụ cột quan trọng. Trước đó, KITA Group đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn ô tô Chery trong lĩnh vực xe thương mại chạy điện, qua đó tích lũy kinh nghiệm làm việc với các nhà sản xuất quốc tế và tiếp cận công nghệ mới.

Cơ hội mở rộng hợp tác với SAIC Motor và thương hiệu Yuejin trong tương lai được kỳ vọng là bước đi tiếp theo để nâng cao năng lực công nghiệp chế tạo, đa dạng hóa sản phẩm và củng cố vị thế của KITA Group trong lĩnh vực này.

Hiện Yuejin sở hữu nhà máy diện tích 1,05 triệu m², công suất 100.000 xe/năm. Năm 2025, thương hiệu này đạt doanh số 41.000 xe, doanh thu 850 triệu USD, với hơn 80.000 xe đã tiêu thụ tại các thị trường quốc tế. Trong khí đó, tập đoàn SAIC Motor là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Á, sở hữu hệ sinh thái sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với chuyến thăm và làm việc tại SAIC Motor cũng như khảo sát thương hiệu Yuejin, KITA Group đang cho thấy định hướng rõ ràng trong việc tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực công nghiệp ô tô. Chuyến công tác không chỉ mở ra kỳ vọng về những bước tiến mới cho KITA Group trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, mà còn là minh chứng cho chiến lược “Go Global” bằng tinh thần chủ động, hợp tác bình đẳng và cùng tạo giá trị bền vững.