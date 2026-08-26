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Kiều Thanh từng vướng ồn ào gì trước khi bị khởi tố?

Trước khi bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, Kiều Thanh từng gây tranh luận với những phát ngôn về chuyện tình cảm.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Tiền Phong, Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an cho biết, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

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Kiều Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Trước khi bị khởi tố, Kiều Thanh từng bị chỉ trích vì phát ngôn về chuyện tình cảm. Cụ thể, tại họp báo ra mắt phim vào cuối tháng 7/2019, cô thừa nhận mình là "người thứ ba", trong khi người đàn ông cô chung sống chưa ly hôn vợ.

Kiều Thanh cho rằng cô không cướp chồng người khác mà đến với người đàn ông này sau khi người vợ trước đã buông tay. Cô cũng cho biết bản thân được người vợ và con riêng của người đàn ông này quý mến.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên VOV, Kiều Thanh khẳng định người vợ trước chỉ còn là "vợ trên danh nghĩa" và phủ nhận chuyện chung chồng. "Hiện vợ cả chỉ là vợ trên danh nghĩa, làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, không ly hôn. Chồng là của riêng tôi, ở cùng tôi. Hoàn toàn không có chuyện chung chồng và tôi cũng không chấp nhận điều đó", cô nói.

Đến năm 2022, khi nhắc lại ồn ào này, Kiều Thanh tiếp tục có chia sẻ được cho là thách thức dư luận. Cụ thể, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến dư luận vì đã "chửi bới, lên án", cho rằng điều đó chứng tỏ mình "vẫn còn giá trị". Cô xin lỗi vì đã làm phiền lòng khán giả chứ không cho rằng việc mình làm là sai.

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Kiều Thanh hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất nhiều năm trước khi ít xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Dân Việt.

Sau ồn ào đời tư, Kiều Thanh ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí và sống kín tiếng hơn. Tháng 7/2026, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, xác nhận cô đã nộp đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe không đảm bảo.

Xem video: Diễn viên Kiều Thanh trong phim Phía trước là bầu trời. Nguồn VTV
#Kiều Thanh #khởi tố #tội mua bán trái phép chất ma túy #ồn ào #diễn viên

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Ca sĩ, diễn viên Miu Lê. Ảnh: FB Miu Lê.
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