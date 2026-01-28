Hà Nội

Quân sự

Không quân Indonesia sang trang mới bằng tiêm kích Rafale F4

Không quân Indonesia đã bắt đầu tiếp nhận ba chiếc tiêm kích đa năng Rafale F4 đầu tiên trong tổng số 42 chiếc đã đặt mua từ Pháp.

Tuệ Minh

Không quân Indonesia đã bắt đầu tiếp nhận các máy bay tiêm kích đa năng Rafale F4 từ Pháp, với ba chiếc đầu tiên trong tổng số 42 chiếc đã được bàn giao.

Hãng tin Reuters cho biết, Pháp đã chuyển giao ba máy bay Rafale F4 cho Indonesia, đánh dấu việc Indonesia chính thức gia nhập “câu lạc bộ Rafale”. Indonesia đã đặt mua tổng cộng 42 máy bay tiêm kích đa năng Rafale F4 (gồm 26 chiếc một chỗ ngồi và 16 chiếc hai chỗ ngồi).

Chiếc Rafale F4 đầu tiên với số hiệu T-0031 được bàn giao cho Không quân Indonesia.

Việc đưa vào biên chế Rafale F4 có ý nghĩa quan trọng đối với Không quân Indonesia, lực lượng hiện đang vận hành một số biến thể Su-27 và Su-30 đã được nâng cấp cùng 33 chiếc F-16 các loại.

Những tính năng nổi bật của Rafale F4 chủ yếu bao gồm radar đa chức năng AESA RBE2-AA, tên lửa không đối không tầm xa Meteor BVRAAM, dòng bom dẫn đường AASM Hammer và tên lửa hành trình SCALP-EG. Trong khi radar RBE2-AA chắc chắn sẽ là một phần của tiêu chuẩn F4, thì việc trang bị vũ khí cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

RBE2-AA là radar AESA đa chức năng với các chế độ không đối không, không đối đất và SAR, có tầm hoạt động trên 200 km. Đây là phiên bản phát triển từ radar RBE2 nguyên bản, vốn là loại PESA.

Khả năng sử dụng tên lửa Meteor BVRAAM của Rafale là lợi thế so với hầu hết các máy bay không tàng hình khác nhờ thời gian cháy động cơ dài và duy trì tốc độ cao ở cự ly xa, nhờ vào động cơ ramjet.

image.png
Không quân Indonesia bước sang trang mới với động thái mua sắm của Jakarta.

Một thành phần quan trọng trong năng lực tấn công mặt đất của Rafale là dòng bộ kit dẫn đường/đẩy bằng rocket AASM Hammer dành cho bom đa dụng (GPB). Từ Mk81 đến Mk84, các bộ kit này cung cấp khả năng dẫn đường cuối (bằng laser hoặc đầu dò IIR) và tùy chọn mở rộng tầm bắn nhờ động cơ rocket. Được biết, Indonesia đã cân nhắc trang bị các bộ kit AASM cho phi đội Rafale của mình.

Cuối cùng, tên lửa hành trình SCALP EG, được Indonesia đặt mua, là bước tiến lớn về năng lực tấn công ngoài tầm phòng không so với tên lửa Kh-59 trang bị cho các biến thể Flanker – vốn là lựa chọn duy nhất cho các nhiệm vụ không đối đất tầm xa hiện nay. Ngoài gói dẫn đường tối ưu và tầm bắn xa hơn, thiết kế khó bị phát hiện của SCALP EG cũng là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực tác chiến của Indonesia.

Bên cạnh vai trò là tiêm kích hiện đại, Rafale F4 còn đóng vai trò giải pháp hỗ trợ cho Indonesia cho đến khi nước này tiếp nhận các máy bay KF-21 Block 2 mới từ Hàn Quốc trong tương lai gần, cũng như tiêm kích KAAN trang bị động cơ TF35000 và công nghệ tàng hình hoàn thiện từ Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu đến giữa thập niên 2030. Với ba dòng tiêm kích kể trên, Indonesia được kỳ vọng sẽ sở hữu lực lượng tiêm kích đa dạng từ thấp, trung bình đến cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong thập kỷ tới.

Indonesia hoàn tất thương vụ mua 42 tiêm kích Rafale F4.
Turdef
https://turdef.com/article/indonesia-starts-receiving-rafale-f4-fighters-from-france
