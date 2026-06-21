Khởi tố chủ trại heo xả trực tiếp hơn 240 tấn chất thải ra môi trường

Căn cứ kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xả hơn 240 tấn chất thải ra môi trường.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện trang trại chăn nuôi heo của ông Tô Xuân Hồng (thôn K’Dập, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) tổ chức chăn nuôi heo quy mô lớn với 4.150 con heo thịt.

Mỗi ngày, trang trại này phát sinh khối lượng lớn nước thải, chất thải chăn nuôi, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hơn 240 tấn chất thải xả trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở chăn nuôi và phát hiện cơ sở có đường dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý, chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi.

Hiện trường khu vực tập kết chất thải gồm nhiều vị trí, rộng khoảng 1,1 ha. Quá trình điều tra xác định, khối lượng chất thải thải ra ngoài môi trường chưa qua xử lý là 240,525 tấn.

Đối tượng Hồng (bìa trái) đã bị khởi tố vì xả hơn 240 tấn chất thải ra môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ trang trại về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tại cơ quan điều tra, ông Hồng khai nhận, quá trình hoạt động không thực hiện xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng các công trình xử lý chất thải, thải trực tiếp chất thải ra môi trường.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý vụ theo quy định của pháp luật.

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