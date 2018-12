Ngoài Thảo dược Toppy, những cơ sở nào bị Cục ATTP “sờ gáy”?

(Kiến Thức) - Cục ATTP vừa công bố kết quả xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 công ty sản xuất và kinh doanh TPCN vi phạm quy định an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 129.827.950 đồng.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã công bố tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 17/11/2018 đến 02/12/2018. Theo đó, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 129.827.950 đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Quốc tế Lotuzz (địa chỉ: Số 4 Trương Quốc Dung, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) bị phạt 50 triệu đồng do Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thảo dược Toppy trên các website: tritieuduongtuyp2.net và lotuzz.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Được biết Thảo dược Toppy của Công ty Lotuzz còn được quảng cáo với tên gọi Thảo dược tiểu đường Toppy , là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nhưng lại quảng cáo rầm rộ với công dụng như thuốc chữa bệnh, chống lại bệnh tiểu đường, chiến thắng tiểu đường,....

Thổi phồng công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thảo dược Toppy, công ty Lotuzz dính phạt 50 triệu đồng.

40 triệu đồng là số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế USA (địa chỉ: 61A1 Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do sản xuất 01 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkgo 600, số lô: 030517; NSX: 040517; HSD: 040520 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh Việt Pháp (địa chỉ: Số 78D5 Khu đôc thị Đại Kim – Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị phạt 3.997.950đ do bán lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkgo 600 này (số lô: 030517; NSX: 040517; HSD: 040520).

Công ty TNHH Dược phẩm Trung Hàn (địa chỉ: Số 94B, tổ 14, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) “lĩnh án phạt” 35.830.000đ do sản xuất và bán 01 lô sản phẩm thực phẩm chức năng Siro Highpro, số lô: 010216; NSX: 180216; HSD: 180219 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ: 220.000 đồng. Ngoài ra, mức phạt này bao gồm cả lỗi vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm chức năng Siro Highpro, số lô: 010216; NSX: 180216; HSD: 180219.

Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.