Khoảnh khắc lốp xe từ đâu bay đến khiến người phụ nữ suýt mất mạng

Một đoạn video từ camera an ninh đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng tại một cửa hàng tạp hóa.
- Chiếc lốp lao thẳng vào phía trong cửa hàng, ngay vị trí một người phụ nữ đang đứng trước cửa và một người đàn ông phía trong. Chỉ trong tích tắc, chiếc lốp sượt qua người phụ nữ và đâm sầm vào các kệ hàng phía sau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn với khói bụi và tiếng động lớn.
- Dù bị bất ngờ và ngã nhào xuống đất, người phụ nữ trong video đã may mắn thoát chết trong gang tấc khi không bị chiếc lốp nặng nề va trúng trực tiếp.