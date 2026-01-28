Khoảnh khắc lốp xe từ đâu bay đến khiến người phụ nữ suýt mất mạng

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã được camera giám sát ghi lại tại Marakada, Karnataka, vào ngày 10 tháng 1, khoảng 15h51p chiều, thông tin trên trang Dailymotion.

Một chiếc xe WagonR được cho là đã mất kiểm soát sau khi lốp bị nổ và đâm thẳng vào tường một ngôi nhà.Đoạn video lan truyền cho thấy chiếc xe đột ngột lao ra khỏi đường, vào khuôn viên nhà và đâm vào sân.