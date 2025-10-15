Trường Hân t/h
Lốp xe tải bất ngờ phát nổ suýt văng vào người đàn ông
Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường đã bất ngờ nổ lốp khiến phần vành sắt của lốp bị văng ra xa, suýt văng trúng một người đàn ông bên đường.
Liệu pháp xoa bóp trị vẹo cổ khi ngủ dậy
Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Thời trang denim - lựa chọn mới cho nàng công sở
Denim không còn là “vùng cấm” nơi công sở. Từ biểu tượng của sự tự do, nay thời trang denim trở thành lựa chọn mới cho phong cách chuyên nghiệp, hiện đại.
Mảng đỏ trên mặt, cẩn thận bệnh trứng cá đỏ
Da mặt đỏ thường xuyên, lâu ngày dẫn tới sần sùi như vỏ cam, đó chính là biểu hiện của bệnh trứng cá đỏ.
Nhìn lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của hành trình A80 đầy cảm xúc
Sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khép lại, để lại trong lòng người dân cả nước niềm xúc động dạt dào.
Bấm huyệt tay, chân trị viêm amiđan cấp, mạn tính
Amiđan được ví như người lính gác ở ngã ba đường thở và đường ăn, giúp bảo vệ cơ thể bằng cách sản xuất ra các kháng thể chống lại vi khuẩn từ ngoài xâm nhập.
Không khí rộn ràng trên khắp các tuyến đường trước Đại lễ A80
Chỉ ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, người dân trên khắp các tuyến đường đang cùng chờ đợi và hòa ca trong niềm vui sướng.
Trà thuốc chữa đau đầu, ù tai do thiểu năng tuần hoàn não
Thiểu năng tuần hoàn não ở mức độ nhẹ gây chóng mặt, mất sức lực, suy giảm trí nhớ, nặng gây tâm thần không ổn định và có khả năng bị đột quỵ.
HIFU – trẻ hóa làn da, cẩn thận biến chứng
Phương pháp trẻ hóa da HIFU không nên coi là "phép màu tức thì", cần lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Hướng dẫn bấm huyệt, đắp thuốc chữa viêm bao gân tay
Viêm bao gân cổ tay làm suy giảm chức năng gân và hạn chế hoạt động tay ở người bệnh.