Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Khoảng mờ pháp lý chậm công bố thông tin đấu thầu tại xã Tánh Linh [Kỳ 2]

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn, đặc biệt là dấu hiệu chậm trễ bất thường trong công tác minh bạch thông tin đấu thầu lên hệ thống mạng quốc gia.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sự xuất hiện của Công ty TNHH Xây dựng Nhà Lộc Phúc tại các công trình đầu tư công do Phòng Kinh tế xã Tánh Linh làm chủ đầu tư không chỉ dừng lại ở bài toán hiệu quả kinh tế thấp với những con số tiết kiệm nhỏ giọt. Tiến hành đối chiếu sâu vào hành lang pháp lý hiện hành, quy trình tổ chức và công bố thông tin tại chuỗi dự án này còn ghi nhận sự chậm trễ nghiêm trọng, bộc lộ dấu hiệu vi phạm các mốc thời gian bắt buộc của cơ quan quản lý nhà nước về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điểm nghẽn từ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bị chậm công bố

Nguyên tắc tối cao của pháp luật đấu thầu là bảo đảm tính minh bạch, công khai và công bằng trong mọi giai đoạn thực hiện. Việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu kịp thời lên hệ thống mạng quốc gia là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của chủ đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra và dư luận xã hội cùng tham gia giám sát. Thế nhưng, tại dự án xây lắp lớn do Phòng Kinh tế xã Tánh Linh làm chủ đầu tư, nguyên tắc này đang bị xem nhẹ, để xảy ra độ trễ rất lớn so với văn bản gốc.

1a-9552.jpg
Nguồn MSC

Minh chứng điển hình xuất hiện tại Gói thầu số 2: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Đường ĐT.720 đi cầu Ba (cuối tuyến giáp ruộng ông Trần Phong Triều). Hồ sơ gốc ghi nhận, Quyết định số 103/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án này đã được Trưởng phòng Kinh tế xã Tánh Linh ký ban hành chính thức từ ngày 08/5/2026. Tuy nhiên, thay vì phải công khai thông tin chậm nhất trong vòng 05 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, quyết định này lại bị trì hoãn công bố một cách bất thường. Phải đến ngày 07/06/2026, tức là chậm tới 30 ngày lịch (tương đương chậm 15 ngày làm việc so với hạn chót), thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu mới được cập nhật lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc "ngâm" thông tin kết quả của một gói thầu trị giá hơn 1,5 tỷ đồng suốt một tháng trời rõ ràng đã vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, tạo ra khoảng trống mờ khuất về mặt thời gian và gây hoài nghi trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, đối với các gói thầu quy mô nhỏ hơn như gói thầu sửa chữa Lăng Cậu (Quyết định 38/QĐ-PKT) và gói thầu sửa chữa tượng đài công viên Trần Hưng Đạo (Quyết định 37/QĐ-PKT) cùng được ký ngày 06/02/2026, mặc dù chủ đầu tư đã nỗ lực công bố lần lượt vào ngày 12/02 và 13/02/2026 để vừa vặn khớp với thời hạn 5 ngày làm việc theo luật định, nhưng việc dồn dập ký và sát nút mới công bố các gói thầu chỉ định rút gọn cho cùng một nhà thầu vẫn là những dữ liệu đáng lưu ý về mặt quản lý thời gian thực tế tại cấp cơ sở.

1a-9778.jpg
Nguồn MSC

Hệ quả từ khoảng trống mờ khuất thời gian dưới góc nhìn của giới luật sư

Cần phải khẳng định, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nhằm mục đích phục vụ tính cấp bách hoặc quy mô nhỏ của công trình hoàn toàn không giải phóng cơ quan chủ đầu tư khỏi nghĩa vụ công khai thông tin kịp thời và bảo vệ dòng vốn ngân sách. Bên mời thầu không thể vin vào tính chất rút gọn của các bước thủ tục để trì hoãn đăng tải kết quả phê duyệt văn bản gốc.

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: Hành lang pháp lý hiện hành tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định kỷ cương thời gian công bố kết quả thầu rất rõ ràng nhằm ngăn chặn tình trạng bưng bít thông tin. Cụ thể, Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định thời hạn để chủ đầu tư hoàn thành việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối đa là không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ký ban hành chính thức.

Đối chiếu nghiêm ngặt với chuỗi hồ sơ tại xã Tánh Linh, việc Phòng Kinh tế xã đăng tải các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cần được phân tách và đánh giá khách quan dựa trên lịch làm việc thực tế:

  • Đối với Gói thầu số 2 dự án Đường ĐT.720 đi cầu Ba: Quyết định số 103/QĐ-PKT được Trưởng phòng Kinh tế xã Tánh Linh Dương Quý Bắc ký ngày 08/5/2026 (Thứ 6) nhưng đến ngày 07/06/2026 mới được đăng tải lên hệ thống mạng, tạo ra độ trễ 30 ngày lịch (tương đương chậm 15 ngày làm việc so với hạn định). Việc chậm trễ đăng tải kết quả của một gói thầu trị giá hơn 1,5 tỷ này rõ ràng là chưa tuân thủ quy định pháp luật về thời hạn công bố thông tin.
  • Đối với Gói thầu số 1 Sửa chữa Lăng Cậu (Quyết định số 38/QĐ-PKT) và Gói thầu số 2 Sửa chữa cụm tượng đài liệt sỹ (Quyết định số 37/QĐ-PKT) cùng được ký ngày 06/02/2026 (Thứ 6): Các kết quả này lần lượt được công bố vào ngày 12/02/2026 và 13/02/2026. Do ngày 07/02 và 08/02 là ngày nghỉ cuối tuần, thời hạn 5 ngày làm việc được tính từ ngày 09/02 đến hết ngày 13/02/2026. Như vậy, việc công bố vào ngày làm việc thứ 4 (gói Lăng Cậu) và ngày làm việc thứ 5 (gói cụm Tượng đài) chứng tỏ chủ đầu tư hoàn toàn tuân thủ đúng thời hạn 05 ngày làm việc theo quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh thêm một khía cạnh trọng tâm: Trong bối cảnh cả nước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh gọn bộ máy còn 34 tỉnh/thành phố và vận hành hệ thống chính quyền 2 cấp từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, thẩm quyền phê duyệt được giao tập trung lớn hơn cho các chủ đầu tư địa phương. Đi kèm với quyền tự chủ đó phải là trách nhiệm giải trình cá nhân hóa cao độ.

Về mặt tài chính, các gói thầu xây lắp công ích tại xã Tánh Linh trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp từ 0% (Gói Lăng Cậu và Gói Tượng đài) đến 1,8% (Gói ĐT.720). Cần làm rõ rằng, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính, đối với các trường hợp chỉ định thầu thông thường nằm dưới hạn mức 2 tỷ đồng, chủ đầu tư được quyền chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với điều kiện thị trường và địa bàn chứ không bắt buộc áp mức tiết kiệm tối thiểu 5% (mức 5% bắt buộc này theo Điểm a Khoản 1 chỉ áp dụng đối với trường hợp đặc thù quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP).

Dù vậy, khi hoạt động mua sắm công cấp cơ sở áp dụng chỉ định thầu rút gọn chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia thương thảo (ở đây là Công ty TNHH Xây dựng Nhà Lộc Phúc), việc chủ đầu tư thương thảo ra mức tiết kiệm 0 đồng (giá trúng bằng đúng giá gói thầu) vẫn đặt ra những dấu hỏi lớn về tính quyết liệt trong đàm phán giá của bên mời thầu nhằm tối ưu hóa ngân sách theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg. Sự xuất hiện của điểm nghẽn về thời gian công bố thông tin (ở gói ĐT.720) kết hợp với hiệu số tiết kiệm tài chính tối thiểu (ở các gói sửa chữa công ích) đòi hỏi vai trò rà soát và hậu kiểm chéo từ các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên phải được kích hoạt để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm giải trình từ chuỗi gói thầu của Xây dựng Nhà Lộc Phúc tại xã Tánh Linh

Quy định pháp lý về thời hạn công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Sự công khai, minh bạch thông tin là điều kiện tiên quyết và xuyên suốt để ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, rủi ro lợi ích nhóm và lãng phí trong hoạt động đầu tư công có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghĩa vụ đăng tải và các mốc thời gian bắt buộc đối với kết quả lựa chọn nhà thầu được pháp luật quy định một cách cực kỳ chặt chẽ và nghiêm ngặt.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đấu thầu), ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư bắt buộc phải thực hiện hai nghĩa vụ pháp lý song song:

1. Đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 4 Điều 8 của Luật Đấu thầu.

2. Gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Bên cạnh đó, nhằm siết chặt kỷ cương và thiết lập cơ chế kiểm soát chéo hiệu quả, Điều 132 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chi tiết về "Giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước". Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 132, trong trường hợp chủ đầu tư xuất hiện các dấu hiệu đáng lưu ý như: không trả lời yêu cầu làm rõ hoặc kiến nghị của nhà thầu, có số lượng trung bình nhà thầu tham gia đấu thầu thấp, hoặc có nhiều gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu thuộc Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm:

  • Theo dõi, tổng hợp các thông tin để yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản.
  • Đề xuất lên các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện gói thầu, dự án.
  • Yêu cầu chủ đầu tư, người có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đồng thời ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu thầu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Cơ chế giám sát thường xuyên này chính là công cụ pháp lý mạnh mẽ để phát hiện sớm các "khoảng trống mờ khuất" về mặt thời gian hoặc hiện tượng dồn dập chỉ định thầu cho một nhà thầu quen thuộc, bảo đảm mọi dòng vốn công đều được sử dụng một cách minh bạch và tối ưu nhất.

#đấu thầu #minh bạch #xã Tánh Linh #pháp lý #chậm trễ #công khai

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Bất thường chuỗi gói thầu tiết kiệm thấp của Xây dựng Nhà Lộc Phúc tại xã Tánh Linh [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu hạ tầng công ích tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp được phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Nhà Lộc Phúc với tỷ lệ tiết kiệm thấp, thậm chí chạm mốc 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bước vào giai đoạn thực thi bối cảnh hành chính mới với mô hình chính quyền địa phương gồm hai cấp cấp Tỉnh và cấp Xã, nguồn lực đầu tư công phục vụ hạ tầng công ích tại cơ sở được chú trọng phân bổ mạnh mẽ. Tại tỉnh Lâm Đồng, công tác phân khai kinh phí nhằm duy tu, cải tạo đường giao thông và các công trình văn hóa xã hội tại địa bàn xã Tánh Linh đang được thúc đẩy khẩn trương.

Việc tăng cường phân cấp quản lý đòi hỏi năng lực thẩm định, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong mua sắm công phải được đề cao ở mức tuyệt đối. Tuy nhiên, qua công tác giám sát chuỗi hồ sơ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đầu tư công tại Lâm Đồng năm 2026, hoạt động chỉ định thầu tại địa phương này đang ghi nhận những con số biết nói, khơi lên nhiều dấu hỏi về hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn ngân sách.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Dấu hỏi tính minh bạch tại các gói thầu của Công ty Nguyễn Gia NT [Kỳ 2]

Đằng sau chuỗi thành tích trúng thầu tuyệt đối của Công ty Nguyễn Gia NT tại tỉnh Khánh Hòa là những dấu hiệu bất thường về thủ tục công bố thông tin và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chạm mốc 0%. Cơ chế hậu kiểm dòng vốn đầu tư công tại cấp cơ sở đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hồ sơ hoạt động giao thầu công liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Gia NT (mã số thuế: 4201965848, trụ sở đặt tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) không chỉ dừng lại ở bề nổi là hiệu suất trúng 16/16 gói thầu bằng hình thức chỉ định thầu. Đi sâu mổ xẻ và đối chiếu trực diện các quyết định phê duyệt hành chính với quy định pháp luật hiện hành, hàng loạt điểm nghẽn về mặt thủ tục và dấu hiệu bất thường về mặt tài chính đã lộ diện, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác kiểm tra, hậu kiểm từ cơ quan chuyên môn.

Trong bối cảnh nền hành chính quốc gia đã chính thức vận hành theo mô hình tinh gọn, bỏ cấp huyện và chỉ còn hai cấp tại địa phương (cấp Tỉnh và cấp Xã) theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, quyền tự chủ tài chính được đẩy mạnh về các địa phương. Điều này đồng nghĩa, kỷ cương quản lý dòng vốn đầu tư công tại cấp cơ sở phải được siết chặt bằng hệ thống pháp luật minh bạch.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Phước Vạn Thịnh trúng gói thầu hơn 4 tỷ đồng tại Châu Phong

Gói thầu xây lắp công khai rộng rãi qua mạng ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Châu Phong (tỉnh An Giang) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường Bờ Nam kênh 30/4. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 254/QĐ-PKT do ông Trần Văn Đệ, Trưởng phòng Kinh tế xã Châu Phong ký ban hành, Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh đã được lựa chọn làm đơn vị thực hiện thi công công trình.

Theo hồ sơ gốc được công bố, dự án Nâng cấp đường Bờ Nam kênh 30/4 sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (bao gồm nguồn vốn Đầu tư tập trung, nguồn vốn Xổ số kiến thiết và nguồn thu từ tiền sử dụng đất), giao cho Phòng Kinh tế xã Châu Phong chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư nhằm cải thiện mạng lưới giao thông địa phương và nâng cao năng lực thông thương kinh tế. Trong đó, Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình được phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng từ ngày 18/05/2026 với giá gói thầu được phê duyệt là 4.172.456.000 đồng. Hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới