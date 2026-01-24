Hà Nội

Kinh doanh

Khoản tiền nào vào tài khoản cá nhân bắt buộc phải nộp thuế?

Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều là tài sản riêng và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa đưa ra lưu ý về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Thứ nhất là các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc hành nghề có giấy phép, chứng chỉ. Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống, sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai là thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

nop-thue1.jpg
8 khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định. Ảnh minh họa

Thứ ba là thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận đầu tư dưới các hình thức khác, trừ lãi từ trái phiếu Chính phủ.

Thứ tư là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gồm: chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Thứ năm là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước; các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng như xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi có thưởng hoặc các cuộc thi có giải thưởng, theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền, tức quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, cũng như thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ tám là thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Cơ quan thuế lưu ý, nếu cá nhân đã thực hiện nghĩa vụ thuế với khoản thu nhập đó trước đó, thì số tiền được chuyển vào tài khoản sau này sẽ không bị tính thuế lại. Việc hiểu đúng quy định này sẽ giúp người dân chủ động hơn khi nhận tiền vào tài khoản, tránh những hiểu lầm không đáng có, đồng thời thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh phải nộp thuế gì sau khi bỏ thuế khoán?

Khi bỏ thuế khoán, các hộ kinh doanh phải nộp theo doanh thu thực tế, phải ghi sổ sách kế toán, lập hóa đơn và đầu tư máy móc kết nối với cơ quan thuế.

Theo dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, thuế khoán sẽ bị xóa bỏ từ ngày 1/1/2026. Thuế khoán là loại thuế tính theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định, được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Quy định về mức thuế khoán có thể được tính theo tháng hoặc theo năm dương lịch đối với trường hợp kinh doanh thời vụ.

Sau khi bỏ thuế khoán, các hộ sẽ chuyển sang hình thức tự khai và nộp thuế trên doanh thu thực tế. Ngoài ra, việc kê khai doanh thu với cơ quan thuế sẽ thực hiện hàng tháng hoặc hàng quý, thay vì nộp một lần mỗi năm như hình thức khoán.

