TS. Phùng Văn Phúc: Người thầy lọt top 1% nhà khoa học hàng đầu TG

Năm 2024, TS. Phùng Văn Phúc, giảng viên Khoa Xây dựng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được vinh danh là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng toàn cầu. Những cống hiến không mệt mỏi của ông trong lĩnh vực cơ học và kỹ thuật không chỉ đưa tên tuổi cá nhân ông tỏa sáng, mà còn góp phần đưa nền khoa học Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.

Thành tích ấn tượng với nhiều công trình có tính ứng dụng cao

TS Phùng Văn Phúc sinh năm 1986. Là nhà khoa học trẻ , nhưng ông đã sở hữu nhiều nhiều thành tích ấn tượng. Đến nay, ông đã công bố hơn 70 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục SCIE và Scopus, tập trung vào các lĩnh vực vật liệu tiên tiến, mô phỏng động lực học và kỹ thuật hàng không.

Đặc biệt, các nghiên cứu của ông về vật liệu composite có khả năng chịu nhiệt và tải trọng cao đã được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp, từ xây dựng đến hàng không vũ trụ. Những công trình này không chỉ mang lại giá trị thực tiễn lớn mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới cho cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Với những cống hiến của mình, 3 năm liền, TS. Phùng Văn Phúc được công nhận nằm trong top 1% các nhà khoa học hàng đầu thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ, top 1% chuyên gia phản biện của thế giới, 5 năm liền vào danh sách 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất hành tinh.

Đặc biệt, TS Phùng Văn Phúc đã có 3 năm được gắn huy hiệu "Best Rising Stars of Science in the World - Giải thưởng công nhận nhân vật khoa học xuất sắc trên toàn cầu.

TS. Phùng Văn Phúc cùng nhóm nghiên cứu cũng đã dẫn đầu danh sách những người chiến thắng “Giải thưởng Bài báo xuất sắc EABE” 2023, dành cho các bài báo nổi bật có tác động khoa học nhất trong vòng ba năm (2020-2022). Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên một nhóm tác giả người Việt Nam đạt được thành công này cho tạp chí.