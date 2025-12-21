Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa hậu 'thấp nhất showbiz' Thái Lan mặc áo kiệm vải

Cộng đồng trẻ

Hoa hậu 'thấp nhất showbiz' Thái Lan mặc áo kiệm vải

Hoa hậu được mệnh danh là “thấp nhất showbiz Thái” Malin Chara-anan xuất hiện với trang phục kiệm vải, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng.

Thiên Anh
Mới đây, Malin Chara-anan - Hoa hậu được mệnh danh là “thấp nhất showbiz Thái” - bất ngờ trở thành tâm điểm khi xuất hiện với trang phục kiệm vải, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng eo thon và xương quai xanh quyến rũ.
Mới đây, Malin Chara-anan - Hoa hậu được mệnh danh là “thấp nhất showbiz Thái” - bất ngờ trở thành tâm điểm khi xuất hiện với trang phục kiệm vải, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng eo thon và xương quai xanh quyến rũ.
Chiếc áo trễ vai ôm sát, tôn vòng eo thon gọn cùng thần thái sắc lạnh khiến người đẹp nhanh chóng “đốt mắt” người xem. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, Malin lại chứng minh lợi thế hình thể săn chắc, đường cong rõ nét và phong cách tự tin không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào.
Chiếc áo trễ vai ôm sát, tôn vòng eo thon gọn cùng thần thái sắc lạnh khiến người đẹp nhanh chóng “đốt mắt” người xem. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, Malin lại chứng minh lợi thế hình thể săn chắc, đường cong rõ nét và phong cách tự tin không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào.
Hình ảnh này nhanh chóng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của nàng hậu Thái Lan.
Hình ảnh này nhanh chóng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của nàng hậu Thái Lan.
Không đi theo hình ảnh an toàn, Malin Chara-anan ngày càng táo bạo trong lựa chọn trang phục đời thường lẫn sự kiện.
Không đi theo hình ảnh an toàn, Malin Chara-anan ngày càng táo bạo trong lựa chọn trang phục đời thường lẫn sự kiện.
Cô ưu ái những thiết kế cắt xẻ, ôm sát, khoe vai trần hay vòng eo nhỏ gọn.
Cô ưu ái những thiết kế cắt xẻ, ôm sát, khoe vai trần hay vòng eo nhỏ gọn.
Chính phong cách gợi cảm, cá tính này giúp Malin giữ được độ nhận diện cao giữa rừng hoa hậu, dù từng vấp phải không ít tranh cãi về tiêu chuẩn sắc đẹp.
Chính phong cách gợi cảm, cá tính này giúp Malin giữ được độ nhận diện cao giữa rừng hoa hậu, dù từng vấp phải không ít tranh cãi về tiêu chuẩn sắc đẹp.
Sinh năm 1997 tại Phuket (Thái Lan), Malin Chara-anan không chỉ được biết đến với danh hiệu sắc đẹp mà còn là một người mẫu, doanh nhân trẻ nổi bật.
Sinh năm 1997 tại Phuket (Thái Lan), Malin Chara-anan không chỉ được biết đến với danh hiệu sắc đẹp mà còn là một người mẫu, doanh nhân trẻ nổi bật.
Malin tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí và Truyền thông Đại chúng tại Đại học Thammasat - ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan.
Malin tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí và Truyền thông Đại chúng tại Đại học Thammasat - ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan.
Nền tảng học vấn bài bản giúp Malin có tư duy truyền thông tốt, biết cách xây dựng hình ảnh và khai thác sức ảnh hưởng của bản thân trên các nền tảng số.
Nền tảng học vấn bài bản giúp Malin có tư duy truyền thông tốt, biết cách xây dựng hình ảnh và khai thác sức ảnh hưởng của bản thân trên các nền tảng số.
Từ sớm, Malin đã bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật và thời trang. Cô bén duyên với nghề người mẫu khi còn trẻ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh thời trang, quảng cáo.
Từ sớm, Malin đã bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật và thời trang. Cô bén duyên với nghề người mẫu khi còn trẻ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh thời trang, quảng cáo.
Thiên Anh
#Hoa hậu Thái Lan #Thấp nhất showbiz #Trang phục kiệm vải #Vóc dáng nóng bỏng #Malin Chara-anan #showbiz Thái

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT