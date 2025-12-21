Hà Nội

Nữ DJ Jenny Yến khoe nhan sắc trong thư viện

Cộng đồng trẻ

Cộng đồng trẻ

Khác hẳn hình ảnh nóng bỏng thường thấy trên sân khấu DJ, Jenny Yến xuất hiện giữa không gian tri thức với phong thái dịu dàng, thanh lịch.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh được chia sẻ, DJ Jenny Yến diện trang phục tông trắng kem trang nhã, thiết kế dáng váy ngắn xếp tầng kết hợp chi tiết cúc kim loại tạo điểm nhấn hiện đại.
Mái tóc bạch kim được tết dài gọn gàng giúp tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn và đường nét thanh tú. Ánh mắt to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi hồng chúm chím mang đến cảm giác mong manh, tựa một “búp bê sống” giữa những giá sách cao vút.
Không gian thư viện với hàng nghìn đầu sách xếp ngay ngắn càng làm nổi bật sự đối lập thú vị trong hình ảnh của Jenny Yến: vừa tri thức, nền nã, vừa thời thượng và cá tính.
Dáng đứng thẳng, đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin giúp nữ DJ ghi điểm tuyệt đối, khiến nhiều người nhận xét rằng cô có khả năng “cân” mọi concept, từ gợi cảm trên sân khấu đến thanh lịch đời thường.
DJ Jenny Yến, tên thật Nguyễn Thị Phi Yến, sinh năm 1997 (một số nguồn ghi 1996), quê Khánh Hòa. Cô bén duyên với âm nhạc điện tử từ khá sớm, bắt đầu tìm hiểu và chơi DJ khi mới 17 tuổi.
Trước đó, Jenny Yến từng được chú ý với vai trò hot girl cổ vũ bóng đá, nhanh chóng gây sốt nhờ ngoại hình xinh đẹp và phong cách cuốn hút.
Bước vào con đường DJ chuyên nghiệp, Jenny Yến sớm khẳng định tên tuổi nhờ khả năng bắt nhịp âm nhạc tốt, phong cách trình diễn sôi động cùng hình ảnh nổi bật.
Không chỉ hoạt động trong nước, Jenny Yến còn từng được báo chí Trung Quốc ca ngợi nhan sắc, giúp tên tuổi lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng quốc tế.
Song song với DJ, Jenny Yến còn là người mẫu ảnh, thường xuyên xuất hiện trong các bộ hình thời trang đa dạng concept. Phong cách của cô được nhận xét là sự giao thoa giữa vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và nét quyến rũ, nóng bỏng – yếu tố giúp nữ DJ giữ được sức hút bền bỉ suốt nhiều năm.
Hiện tại, Jenny Yến vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia các sự kiện thời trang, làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và không ngừng làm mới hình ảnh cá nhân.
Thiên Anh
