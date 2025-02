“Thập đại độc xà” nguy hiểm nhất Việt Nam, cướp mạng người trong nháy mắt

1.Rắn lục sừng (Trimeresurus cornutus) còn gọi là rắn quỷ. Là loài rắn cực độc, nọc độc của chúng được các nhà khoa học xếp vào danh sách một trong những loài rắn độc và nguy hiểm nhất ở Việt Nam hiện nay. Kích thước trung bình của cơ thể là 50 cm. Sống chủ yếu ở miền Trung, khu vực núi đá vôi. Ảnh sareptiles. 2. Rắn lục von-gen (Viridovipera vogeli). Có đặc điểm, đỉnh đầu và thân màu xanh lục, phần bụng màu nhạt hơn. Chúng thường ăn đêm, sống ở trong bụi rậm, lùm cây thấp ở địa hình đồi núi có độ cao từ 900 m đến 1.500 m. Loài rắn này sống ở Gia Lai, Đồng Nai, Lâm Đồng. 3. Rắn lục đầu bạc (Azemiops feae). Có nọc rất độc. Kích cỡ trung bình, đầu hơi dẹp màu trắng hoặc màu kem và có vạch đen lớn chạy dọc đối xứng nhau, phân biệt rõ với cổ. Chiều dài cơ thể khoảng 80 cm. Chúng sống trên các vùng núi cao lên tới 1.000 m. Tại Việt Nam, rắn lục đầu trắng phân bố ở Cao Bằng, Vĩnh Phú, Lạng Sơn. Ảnh: Nguyễn Thiên Tạo. 4. Rắn lục Trùng Khánh (Protobothrops trungkhanhensis). Có chiều dài khoảng 70 cm, khá nhỏ so với những loài thuộc chi Protobothrops. Chúng sống ở độ cao 500 – 700 m trong các khu rừng thường xanh và rừng mưa núi đá vôi nhiệt đới. Đây là loài mới phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên Trùng Khánh, Cao Bằng. (Ảnh: vncreatures.net) 5. Rắn hổ mang xiêm (Naja siamensis) hay còn gọi là rắn hổ mang bành, rắn hổ mèo. Chúng là loài rắn có nọc độc gây chết người, vô cùng hung dữ, hay phát ra tiếng kêu đe dọa kẻ thù. Ai bị loài rắn độc này cắn thì chỉ khoảng 30 phút sau sẽ tử vong do chất độc làm suy hô hấp, dẫn đến ngạt thở và làm tê liệt hoạt động của cơ hoành. Chúng phân bố chủ yếu ở Nam Trung Bộ và miền nam. Ảnh: toplist.vn. 6. Rắn biển (Hydrophiinae). Có cấu tạo cơ thể theo chiều ngang dẹt giống như những con lươn. Không giống như cá, rắn biển không có mang và thường xuyên phải trồi lên mặt nước để thở. Các loài rắn biển thường có nọc độc mạnh. Tại Việt Nam các loài rắn biển có nhiều tên gọi khác như rắn đẻn, rắn đẻn biển. Ảnh: Wikipedia. 7. Rắn cạp nong (Bungarus fasciatus) hay còn gọi là rắn cạp nia hoặc rắn mai gầm thuộc họ Rắn hổ (Elapidae). Đây là một trong những loài rắn cực độc, dù chúng ít khi chủ động tấn công con người nhưng nếu ai đó không may bị chúng cắn, nọc độc có thể giết chết nạn nhân chỉ trong vòng vài phút. Chúng sống phổ biến ở đồng bằng, trung du và miền núi Việt Nam. Ảnh: Vncreatures. 8. Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) được xem là vua của các loài rắn do nọc độc mạnh nhất, chỉ cần 1 lượng nọc độc nhỏ khoảng 7ml có thể giết chết 10 người trưởng thành sau 30 phút. 9. Rắn cạp nia (Bungarus candidus). Với các khoang đen trắng xen kẽ, kéo dài khắp cơ thể. Rắn trưởng thành có chiều dài trung bình hơn 1m có con dài tới 2,5m. Sống chủ yếu ở vùng đồng bằng ẩm ướt thuộc các tỉnh miền Trung và miền Nam. 10. Rắn chàm quạp (Calloselasma rhodostoma). Rắn có màu nâu hoặc màu đỏ nâu, chiều dài trung bình của rắn trường thành từ 0,2m đến 1m. Loài này thường cuộn tròn trong lá cây khô nên rất khó phát hiện. Chúng sống chủ yếu ở các cánh rừng cao su thuộc vùng Đông Nam Bộ. Mời quý độc giả xem video: Thót tim giải cứu người đàn ông bị rắn hổ mang chui vào trong áo.

