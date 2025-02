Siêu bom tấn vừa lên Steam đã hóa “thảm họa”, game thủ bức xúc

Sony vừa đưa bom tấn Spider-Man 2 lên Steam nhưng nhanh chóng nhận về phản hồi tiêu cực từ các game thủ. (Ảnh: PlayStation) Chỉ 55% đánh giá của người chơi là tích cực, khiến trò chơi bị xếp hạng trái chiều trên Steam.(Ảnh: Steam) Các game thủ phàn nàn về hiệu suất kém, trò chơi bị sập khi khởi động và tốc độ khung hình giảm.(Ảnh: Steam) Một số đoạn cắt cảnh xuất hiện lỗi hiển thị với các hình chữ nhật đen thay thế kết cấu trong game.(Ảnh: Steam) Đây là tựa game có rating thấp nhất của Sony khi phát hành trên Steam tính đến thời điểm hiện tại.(Ảnh: Steam) Dù vậy, số lượng người chơi đồng thời cao nhất của Spider-Man 2 vẫn đạt hơn 18.000.(Ảnh: Steam) Trước đó, phiên bản PC của The Last of Us cũng gặp lỗi kỹ thuật và bị đánh giá thấp khi ra mắt.(Ảnh: IGN) Sony chưa công bố biện pháp khắc phục cụ thể, nhưng có thể sẽ sớm tung ra bản cập nhật sửa lỗi.(Ảnh: Steam) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.

Sony vừa đưa bom tấn Spider-Man 2 lên Steam nhưng nhanh chóng nhận về phản hồi tiêu cực từ các game thủ. (Ảnh: PlayStation) Chỉ 55% đánh giá của người chơi là tích cực, khiến trò chơi bị xếp hạng trái chiều trên Steam .(Ảnh: Steam) Các game thủ phàn nàn về hiệu suất kém, trò chơi bị sập khi khởi động và tốc độ khung hình giảm.(Ảnh: Steam) Một số đoạn cắt cảnh xuất hiện lỗi hiển thị với các hình chữ nhật đen thay thế kết cấu trong game.(Ảnh: Steam) Đây là tựa game có rating thấp nhất của Sony khi phát hành trên Steam tính đến thời điểm hiện tại.(Ảnh: Steam) Dù vậy, số lượng người chơi đồng thời cao nhất của Spider-Man 2 vẫn đạt hơn 18.000.(Ảnh: Steam) Trước đó, phiên bản PC của The Last of Us cũng gặp lỗi kỹ thuật và bị đánh giá thấp khi ra mắt.(Ảnh: IGN) Sony chưa công bố biện pháp khắc phục cụ thể, nhưng có thể sẽ sớm tung ra bản cập nhật sửa lỗi.(Ảnh: Steam) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.