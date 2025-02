“Quỷ biển đen” bất ngờ trồi lên mặt nước, cả cõi mạng xôn xao

Một con cá anglerfish hiếm gặp, thường sống ở vùng nước sâu, đã được phát hiện gần mặt nước ngoài khơi quần đảo Canary, bờ biển châu Phi. Sự việc này được ghi lại bởi Condrik Tenerife và nhiếp ảnh gia biển David Jara Borguña. Loài cá này, thuộc nhóm “ quỷ biển đen” (Melanocetus johnsonii), thường sống ở độ sâu từ 200 đến 2.000 mét dưới bề mặt đại dương, trong vùng biển Bathypelagic hay còn gọi là vùng bóng tối. (Ảnh: Thanh niên Việt) Sự xuất hiện của con cá này ở vùng nước nông là cực kỳ hiếm gặp. Nhóm nghiên cứu không rõ lý do tại sao con cá lại xuất hiện xa nơi sinh sống thông thường của nó. Phát hiện này càng đặc biệt khi những ghi nhận về loài này thường bao gồm ấu trùng, cá trưởng thành đã chết hoặc được phát hiện bởi tàu ngầm trong các chuyến thám hiểm khoa học. (Ảnh: Thanh niên Việt)Melanocetus johnsonii sở hữu vẻ ngoài cục mịch, kì dị. Mình chúng tròn trịa như một quả bóng khiến mọi người có cảm giác chúng có thể nuốt chửng một người nào đó mà không mấy khó khăn. (Ảnh: Lindsey Munson) Loài này có cái miệng rộng hoác với hàm răng sắc nhọn mọc tua tủa. Chính những đặc điểm bên ngoài này khiến mà chúng có cái tên thứ hai là "quỷ đen xấu xí". (Ảnh: australian.museum) Điều đáng ngạc nhiên là chiều dài tối đa của loài này chỉ có 12,7 cm. (Ảnh: 3Bee) Dọc sống lưng của cá vẩy chân dày đặc những gai phát sáng để thu hút con mồi. Khi con mồi đến đủ gần, chúng ngay lập tức chộp lấy và nghiền nát bằng bộ hàm to khỏe, đầy mãnh lực. (Ảnh: wiseoceans) Một thực tế ít người biết tới là ở loài này, những cá thể đực thường nhỏ hơn và trông rất khác so với những cá thể cái, chiều dài 3 cm cho giống đực và 20 cm cho giống cái. (Ảnh: wiseoceans) Con đực chỉ to cỡ một ngón tay và có những chiếc răng hình lưỡi câu để bám và sống ký sinh suốt đời trên con cái. Nếu không, những anh chàng "thiếu ga-lăng" này sẽ không thể sống sót vì thiếu thức ăn. (Ảnh: AS USA) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh loài cá mập ma góc cạnh.

