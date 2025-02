Nghe điện thoại thấy điều này, tắt máy ngay kẻo "bay" luôn tài khoản

Một chiêu trò lừa đảo mới xuất hiện ở Việt Nam, được nhận định là rất nguy hiểm. (Ảnh: Cục ATTT) Kẻ gian cố tình nhập sai nhiều lần để khóa tài khoản ngân hàng của nạn nhân. (Ảnh:Bacciardi Partners) Sau đó, chúng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện dụ nạn nhân tải ứng dụng giả mạo. (Ảnh:Money) Người dùng thiếu kinh nghiệm có thể hoảng loạn và cung cấp thông tin cá nhân quan trọng. (Ảnh:Save the Student) Mã độc trên ứng dụng giả mạo có thể đánh cắp dữ liệu, theo dõi thiết bị và thực hiện giao dịch trái phép. (Ảnh:MindPoint Group) Kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại và chuyển tiền bằng sinh trắc học. (Ảnh: WSFS Bank) Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng chỉ liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức. (Ảnh:Báo điện tử Chính phủ) Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. (Ảnh:ReasonLabs Cyberpedia) Mời quý độc giả xem thêm video:Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo

