Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao nút khởi động lại được ví như “thuốc tiên”?

Số hóa

Vì sao nút khởi động lại được ví như “thuốc tiên”?

Khởi động lại thiết bị giúp xóa bộ nhớ tạm, dừng tiến trình lỗi và làm mới hệ thống, nhưng không phải lúc nào cũng khắc phục được mọi sự cố phần cứng.

Thiên Trang (TH)
Điện thoại, máy tính hay TV khi gặp lỗi thường được khuyên khởi động lại trước tiên.
Điện thoại, máy tính hay TV khi gặp lỗi thường được khuyên khởi động lại trước tiên.
Đây là cách nhanh nhất để xóa bộ nhớ tạm và đưa thiết bị về trạng thái “sạch sẽ”.
Đây là cách nhanh nhất để xóa bộ nhớ tạm và đưa thiết bị về trạng thái “sạch sẽ”.
Khởi động lại giúp dừng các tiến trình ngốn tài nguyên, cải thiện tốc độ phản hồi.
Khởi động lại giúp dừng các tiến trình ngốn tài nguyên, cải thiện tốc độ phản hồi.
Nó cũng làm mới hệ thống mạng như Wi-Fi, Bluetooth, giúp kết nối ổn định hơn.
Nó cũng làm mới hệ thống mạng như Wi-Fi, Bluetooth, giúp kết nối ổn định hơn.
Những lỗi phổ biến như giật lag, ứng dụng treo hay mất sóng thường được khắc phục dễ dàng.
Những lỗi phổ biến như giật lag, ứng dụng treo hay mất sóng thường được khắc phục dễ dàng.
Thậm chí, thao tác này còn loại bỏ một số mã độc tồn tại trong bộ nhớ tạm.
Thậm chí, thao tác này còn loại bỏ một số mã độc tồn tại trong bộ nhớ tạm.
Tuy nhiên, khởi động lại không thể sửa lỗi phần cứng như pin chai, màn hình nứt hay camera hỏng.
Tuy nhiên, khởi động lại không thể sửa lỗi phần cứng như pin chai, màn hình nứt hay camera hỏng.
Dù không phải “thuốc tiên”, nhưng khởi động lại vẫn là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất trước khi thử các cách phức tạp hơn.
Dù không phải “thuốc tiên”, nhưng khởi động lại vẫn là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất trước khi thử các cách phức tạp hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#khởi động lại #giải pháp công nghệ #lỗi thiết bị #bảo trì điện tử #máy tính #điện thoại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT