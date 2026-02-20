Hà Nội

Tưng bừng lễ hội rước pháo Đồng Kỵ Tết Bính Ngọ

Xã hội

Ngày 20/2, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh tưng bừng tổ chức lễ hội rước pháo Đồng Kỵ thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương trẩy hội.

Theo Phóng Viên/Vietnamplus
Thanh niên trai tráng trong làng chuẩn bị rước "Ông Pháo." (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Hội Đồng Kỵ thu hút đông đảo người tham gia. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Rước pháo dọc đường làng. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Nghi thức "Dô ông Đám." (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Khoảng hơn 11 giờ, pháo được rước về đình làng để làm lễ. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Hội Đồng Kỵ thu hút đông đảo người tham gia. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
vietnamplus.vn
#lễ hội #pháo Đồng Kỵ #Tết Bính Ngọ #Bắc Ninh #văn hóa truyền thống #lễ hội làng

